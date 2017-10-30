Ford, Koltuk Testleri İçin "Robot Popo" Üretti

Ford, kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarmak için otomobil koltuklarını deneyen, Robutt isimli bir robot popo tasarladı.

Hepimiz zamanımızın bir bölümünü koltukda oturarak geçiriyoruz. Bu koltuk kimi zaman evde kimi zaman da bir otomobilde bulunuyor. Öte yandan otomobil sektöründe de motor hacmi, yol tutuşu ve birçok faktör kadar konforlu bir koltuk büyük önem taşıyor.

Ford da bu konforu sağlamak için robot bir popo tasarladı. Ford'un robot poposu 25 bin kez koltuğa oturup kalkarak onun kullanıcılar için iyi olup olmadığını test ediyor. Komik gözükebilecek bir detay olsa da, Ford'un konfor için çok önemli bir hamle yaptığı kanısındayız.

Robutt'un oturma sayısı yaklaşık 10 yıllık bir kullanım süresi anlamına geliyor. Ayrıca bu tip robotlar sadece otomobil piyasasında kullanılmıyor. Örneğin LG ve Samsung gibi dev şirketler telefonların bükülüp bükülmediğini test etmek için robot popolar kullanıyor. Sizce insanların yapması gereken işleri robotların yapması nasıl bir durum? Lütfen yorum olarak belirtin.