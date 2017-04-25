Ford Mustang, Dünyanın En Çok Satan Spor Arabası Seçildi!

Birçok kişinin hayallerini süsleyen Ford Mustang, uluslararası satışa başladıktan sonra en çok satan spor otomobil seçildi.

Ülkemizde spor araba almak gerçekten çok zor, ancak elinde parası bulunan ve bunu kullanmaktan çekinmeyen birçok müşteri spor arabalara yönelebiliyor. IHS Markit verisinin düzenlediği Ford analizine göre Ford Mustang’ler, dünyanın en çok satan spor otomobilleri oldular.

Spor otomobil üretiminin düşük olduğunu göz önüne aldığımızda Mustang’in başarısı son derece iyi diyebiliriz. Şirket, Mustang’leri uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri’nde satıyordu ancak 2016’da ABD dışında 45.000 Mustang satma kararı alan Ford, otomobillerin peynir ekmek gibi eridiğini gördü. Otomobil pazarında, özellikle Almanya ve Çin’in yoğun ilgi gösterdiği Mustang’ler, şu anda ülkemiz dahil 140 ülkede satılıyor. 2018 model Mustang’lerle birlikte, Brezilya, Palau Adaları, Fildişi Sahilleri de dahil olacak şekilde 6 ülkede daha satışa sunulacak.

Verge’ün de onayladığı sonuçlarda BMW 4 serisi, Nissan 370z, Porsche 911 ve Mazda MX-5 gibi araçlar yer alıyor. Mustang’in 2018 modelinde V6 motoruna sahip 10 vitesli şanzıman olacak. İsteyenler Mustang GT’de 5 litrelik V8 motoruna yükseltebilecek.