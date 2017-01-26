Binlerce, belki de milyonlarca insanın hayalini süsleyen Ford Mustang, Euro NCAP testinde sadece 2 yıldız alabildi.

“Eğer param çok olsaydı” diye başlayan hayaller kuran kişilerin birçoğunun bu hayalini süsleyen Ford Mustang, tabiki özellikle Amerikan kası (American Muscle) dediğimiz araç türünü seven kişilerin favorilerinden biri olarak yer alır.

Gerek gücü, gerek şaheser gibi görünüşü bulunan Ford Mustang’in 2017 versiyonu performans dışında pek bir etkisi yok gibi görünüyor. Geçtiğimiz gün Euro NCAP testine giren Mustang, sadece 2 yıldız alarak güvenlik konusunda sınıfta kaldı. Her ne kadar Amerika’da Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi‘nin daha önce aynı araca yapmış olduğu testten beş yıldız almış olsa da Mustang’in Euro NCAP testinden neredeyse sınıfta kalmış gibi 2 yıldız alabilmesinin sebebi elbette Avrupa-Amerika standartlarındaki farklılık.

Ancak Amerika'daki 5 yıldızına rağmen Euro NCAP tarafından yapılan son 2 yıllık testlerdeki en başarısız araç olarak oldukça şaşırtan Ford Mustang’in bu testini aşağıdan görebilirsiniz;