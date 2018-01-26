Ford, önümüzdeki senelerde hayata geçirmek için, her tarafında özel sensörler bulunan polis arabası için patent aldı.

Dünyaca ünlü araba firması Ford, polis araçları için yeni bir patent aldı. Alınan yeni patent gerçek olursa, polislerden kaçma eylemi tarihe gömülebilir. Etrafındaki hemen hemen her şeyle bağlantısı olacak polis arabası, karşısındaki aracın WiFi ağına bağlanarak bilgiler edinip, bu bilgiler ışığında hareket edebilecek. Ford, özerk bir sistem şeklinde geliştireceği polis arabasını pek çok sensör ve kamera ile donatacak.

Henüz yalnızca patent aşamasında olan ve teknolojinin konumu düşünüldüğünde önümüzdeki 10 yıl içinde pek gerçekleşme ihtimali olmayan yeni polis araçları, etrafında bulunan sensör ve kameraları kullanarak çevrede genel düzeni ihlal eden kişileri tespit edecek. Örneğin, polis arabasının önünde giden bir aracın WiFi ağına ulaşıp ehliyet belgelerini tespit ederek sürücüye seyir halindeyken ceza yazma gibi özellikler sunacak araba, geleceğin teknolojisi yapay zeka ile donatılacak.

Yapay zeka destekli bir robotla konuşmak zevkli, ancak elinde polisin gücünü bulunduran bir yapay zekanın kontrolden çıkmasını istemeyiz. İçinde bir polis olmadan kendi kendine gidebilecek polis araçları, kırmızı ışık, hız sınırları gibi trafiğin bütün kurallarına dikkat edebilecek. Bu teknolojinin gerçekleşmesi için hala çok uzun bir zaman var belki, ancak polis araçları ve trafikte yer alan araçlar buna hazır olduğunda trafik kontrolü başta olmak üzere tüm polisliğin yönü değişebilir. Şu anda yalnızca oyunlarda gördüğümüz Android polislerle gelecekte muhabbet edebiliriz.

Peki, sizce böyle bir teknolojinin gelişmesi için kaç yıl gerekiyor? Tek tek bakıldığında hepsi tek başına kontrol edilebilecek şeyler gibi görünse de, bunların yapay zeka ile uyumlu bir şekilde çalışması için biraz daha zaman gerekecektir.