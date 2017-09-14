Ford Sürücüsüz Araç Testlerinde İnsanların Tepkisine Ölçüyor

Virginia Tech'in yaptığı araştırma kapsamında, sürücüsünün gizlendiği aracı gören insanların nasıl tepkiler vereceği araştırılıyor.

Amerika Virginia’da yapılan bir test herkesi şaşırttı. Ford Transit marka bir otomobille yapılan deneyde, şoför tıpkı koltuk gibi giyinerek gizleniyor ve arabanın içerisinde sürücü olmadığını gören insanların nasıl tepkiler verdiği gözlemleniyor. Kısa sürede viral olan video sayesinde herkesin ilgisini çeken bu yeni olay, sürücüsüz arabaya geçmeye hazırlanan dünya için deneme çalışmaları olarak gözüküyor.

Virginia Tech Ulaşım Enstitüsü tarafından yapılan testte, yayalar ve diğer sürücülerin arabaya nasıl tepki verdikleri hakkında veriler toplandı.

Trafikte sürücüsüz araçlara özel bir dil oluşturmak isteyen Ford, bunun için beyaz aracın ön kısmına yerleştirilmiş beyaz ışıklardan yardım alıyor. Tesla gibi kendi kendine giden arabalar yaygınlaştıkça insanlığın bu arabalara karşı kuralları öğrenmesi gerekecek. Ayrıca, günümüzde kullandığımızdan daha farklı bir trafik kural düzeninin oluşturulması gerekiyor. Firmalar şu anda bunları sağlamaya çalışıyorlar.

Ford’un daha önce bilinmeyen bir yapay zeka şirketine 1 milyar dolar yatırdığı biliniyor. Bu da gelecekte kendi kendine giden Ford araçların yaygınlaşacağı anlamına geliyor. Diğer firmalara göre biraz daha temkinli yaklaşan Ford'un, bu pazara 2021 gibi girmesi bekleniyor.