ST-Line donanımı ile lüksü kompakt bir tasarım ile birleştiren Ford EcoSport, 117.000 TL’den başlayan fiyatlarla Mart ayı itibari ile ülkemizde satışa sunuldu.

Dünyanın en büyük otomotiv devlerinden olan Ford’un B-SUV segmentindeki en yeni SUV modeli Ford EcoSport, Mart ayı itibari ile ülkemizde satışa çıkmış durumda. Türkiye’de yalnızca en üst seviye donanım seçeneği olan ST-Line donanımı ile satışa çıkan otomobil, stil, konfor ve fonksiyonelliği bir arada sunmasıyla ön plana çıkıyor.

ST-Line donanımına sahip Ford EcoSport, tüketiciler ile Ford Performance tasarımlı tamponlar ve yan etekler, siyah renkli tavan çıtaları ve far çerçeveleri, 18 inç koyu renkli alaşım jantlar, farklı tavan rengi seçenekleri, deri kaplamalı ST-Line direksiyon, ekolojik süet Miko®-Dinamica şeritli dikiş detaylı parçalı deri koltuklar, deri kaplamalı el freni ve vites topuzu, ST-Line marşpiyel ve alaşımlı pedallar özellikleri ile buluşuyor.

Yeni Ford EcoSport'un 1.5 litre TDCi dizel motorlu ve 1.0 EcoBoost motorlu versiyonu, Mart ayı itibari ile Türkiye’de satışa çıktı. Ford Akıllı 4×4 Çekiş (AWD) sistemi ile donatılmış 125 beygir gücündeki 1.5 litre Ford EcoBlue dizel motorlu versiyonu ise Mayıs ayında ülkemizdeki Ford severler ile buluşacak. Ford EcoSport'un dizel motor ve otomatik şanzımanlı bir versiyonu bulunmuyor. Ayrıca 4×4 çekişli Ford EcoSport isteyenler dizel motor ve manuel şanzımanlı versiyonu seçmek durumunda kalacaklar.

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, yeni SUV’leri hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

‘’SUV ailemizin en yeni üyesi olan Yeni Ford EcoSport, dinamik ruhu ve ileri teknolojileriyle şehir hayatı için geliştirilmiş kusursuz bir SUV. Yeni EcoSport, SUV'ların maceracı ruhunu şehir hayatına taşırken sunduğu teknolojilerle de daha keyifli ve güvenli sürüş deneyimi sunuyor. Ford olarak, Edge ve Kuga modellerimiz ile yer aldığımız SUV segmentinde özelikle geçen sene önemli bir atak gerçekleştirdik. Ford olarak güçlü bir SUV deneyimi ve zengin bir ürün portföyüne sahibiz. Yeni EcoSport'un da bu başarı grafiğimizi daha da yükselteceğine inanıyoruz.’’

Ford’un SUV sağlamlığını ‘şehirli’ otomobil pratikliği ile birleştiren yeni otomobili Ford EcoSport, Ford Options ile 117.000 TL’den başlayan fiyatlar ile Türkiye’deki tüketicilerin beğenisine sunulmuş durumda.