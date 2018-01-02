Ford'un Yeni Giysisi Çalışanlarının İşlerini Kolaylaştırdı

Bilimkurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen ve ‘’ekso’’ firması ile birlikte tasarlanan dış iskelet sayesinde çalışanların, güç limitleri artıyor ve daha az yoruluyorlar.

Otomotiv firmaları arasında önde gelenlerden biri olan Ford, 100 yıl önce hareketli montaj hattına geçerek büyük bir devrim yaratmıştı. Bu devrim sonrasında neredeyse her şey makineler tarafından yapılıyor, ancak insan gücüne az da olsa ihtiyaç duyuluyor. Ford, insan gücüne ihtiyaç duyduğu yerlerde çalışanlarının işlerini kolaylaştırmak amacıyla vücudu desteklen bir iskelet üretti.



Kurulum hattındaki işçilerin günde ortalama 4600 defa kollarını yukarıya kaldırmaları gerekiyor ve bu sayı yılda 1 milyon gibi bir rakama denk geliyor. Çalışanlarını düşünen Ford, Ekso Bionics firması ile ortak çalışarak ‘’EksoVest’’ isimli bir giysi üretti. EksoVest çalışanlarının yaptıkları işlemler için gerekli olan 8-10 kiloluk kaldırma desteğini sağlıyor. Ayrıca bu giysi koruyucu görevi üstlenerek iş güvenliğini de arttırıyor.



Çalışanlarını önemsediği ve tasarladığı kıyafet için Ford firmasını kutluyorum. Ayrıca Ekso Bionics, insanların mevcut fiziksel kısıtlamaları gözden geçirmelerine ve dikkat çekmelerine yardımcı olmak için, 10 yıldan uzun süredir hizmet veren bir firmadır. Üretilen iskeletin tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

