Başkan Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerine uyguladığı yeni vergi tarifeleri, Ford'un maliyetlerinin ilk çeyrekte yaklaşık olarak yarım milyar dolar artmasının ana sebebi olabilir.

Dün ilk çeyrek raporlarını açıklayan Ford, Kuzey Amerika bölgesine ilişkin olarak radikal kararlar almıştı. Şirketten yapılan açıklamada, "Önümüzdeki birkaç yıl boyunca Kuzey Amerika için Ford otomobil portföyü Mustang ve Focus Active crossover olmak üzere iki araca düşecek." ifadeleri kullanılmıştı. Şirketin ilk çeyrek rakamlarına ilişkin olarak açıklamalarda bulunan mali sorumlu Robert Shanks, otomotivin kazancının düşmesinde faiz ve vergilerin etkili olduğunu belirtirken emtia maliyetlerinin yaklaşık olarak 480 milyon dolar arttığını söyledi. Emtia maliyetlerindeki artış ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi kararlarına dayanıyor.

Öte yandan ham maddenin balon maliyetinin yanı sıra Ford genel olarak standart bir harcama yapıyor. Bu bağlamda şirket 39 milyar dolar gelirde hisse başına 0.43 $ 'lık alışılmış kazancını artırmayı istiyordu. Zira şirket 2014 yılında F-150 kamyonetiyle birlikte yakıt verimliliğini artırmak için bir çelik yerine alüminyum gövdeye geçen büyük bir değişime imza atmıştı.

Geçtiğimiz yıl ise, Kuzey Amerika'da şirketin geliri yükselen emtia fiyatları nedeniyle % 17 oranında düşüş yaşamıştı. Buna sebep olarak Trump'ın politikaları gösterilmişti. Şimdi Ford, sedan araçları ortadan kaldırırken kamyonet satışları ikiye katlandı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan CEO Jim Hackett, bu tür durumlarda kurban olmayacaklarını söyledi.