Ford'un Geliştirdiği 'Şişme Bisiklet' ile Tanışın!

Ford, belirli noktaları hava ile şişebilen, katlanılabilir bisikletini duyurdu.

Son zamanlarda bir şey fark ettik: Teknolojik gelişmeler çığ gibi büyürken bisikletlere verilen önem artmaya başladı. İlginç bir şekilde uzun süredir durma noktasına gelen bisiklet teknolojisi, son dönemlerde büyük bir hızla artış göstermeye başladı. Bisikletlerde baş belası olan lastiklerin sorununu ortadan kaldırmayı hedefleyen firmalar, aynı zamanda bisikleti taşınabilir kılmak için de çalışmalara devam ediyor.

Ünlü araba firması Ford, bisiklet tutkunları için yeni bisikletini duyurdu. Taşıma amaçlı tasarladığı bisikletin yalnızca tekerlekleri değil, aynı zamanda kendisi de şişme. Anlayacağınız Ford, şişme bisiklet geliştirerek taşıma olaylarını çözmeyi hedefliyor.

Bisiklette sabit bir direksiyon bulunuyor, ancak normalde metal olan üst tüp, aşağı tüp ve koltuk tüpü gibi bölümler şişirilebilir bölümlerden oluşuyor.

Bisiklette yer alan koltuk, pedallar, zincir ve jantlar şişirilebilir değil ancak bisikletin uzamasını sağlayan uzuvları esnek yaptıkları için bisiklet havası indirildiğinde kolaylıkla katlanabiliyor. Ford’un bu hamlesi bisiklet kullanımını daha büyük çevrelere yayar mı bilinmez, fakat hazır yaz ayları da geliyorken bu bisikletle alıp başını gezmekten daha güzel bir şey olabilir mi?