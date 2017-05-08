Ford, efsanevi otomobili Mustang'in, Darth Vader'In efsanevi kıyafetine benzer bir modelini üretti. Ford Mustang'ın tasarımı gerçekten Star Wars hayranlarını kalbinden vuracak şekilde çarpıcı.

Star Wars'un yıllık kutlama şenlikleri geride kaldı ancak Star Wars temalı şahane ögelerin ardı arkası kesilmiyor. Söz konusu objelerden biri de Ford'un efsanevi Mustang modeli. Ford Mustang, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en çok satan spor otomobili konumunda ve Chevrolet Corvette ve Camaro gibi modellerle ezeli bir rekabet içinde.

Ford mühendisleri muhteşem bir iş çıkartmışlar. 2018 yılında satışa sunulacak Ford Mustang'de, Darth Vader'in kaskı ve maskesinden ilham alınmış. Hava ızgaralı ve köşeli tasarım bunu açık ve net olarak ispatlıyor. Yeni sis lambaları tasarımı da, Karanlık Taraf'a geçen bir yolu andırıyor.

Ford tasarım müdürü Melvin Betancourt da bunu doğruluyor. Melvin Betancourt, "2018'de çıkacak modeli geliştirirken biraz ilham aldığımızı inkar edemeyiz. Ford Mustang'in her zamankinden de agresif olmasını istedik.Sinema dünyasında, agresiflik terimi kime en çok yakışıyor? Cevap tabii ki Darth Vader. Biz de onun maskesinden ve kaskından ilham aldık." ifadelerini kıullandı.

Gerek hava ızgaraları, gerek tasarımı gerekse de far tasarımları, tasarım müdürünün iddialarını doğruluyor. Bu tasarımın, otomobil müdavimlerinden de tam not alacağını düşünüyorum.