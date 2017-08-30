Otonom araç alanına iyiden iyiye giriş yapan Ford, Hybrid Fusion modelleriyle birlikte Domino's Pizza servisi yapacak. Hizmet "şimdilik" ABD'nin belirli bir mahallesiyle sınırlı.

Bir gün Domino's Pizza'dan verdiğiniz siparişi teslim almak üzere kapıyı açtığınızda karşınızda bir pizzacı görmek yerine son model ve sensörlerle donatılmış Ford Fusion görseniz ne yapardınız? Bu iki firmanın Michigan eyaletinde yer alan Ann Abor sokaklarında uygulamaya koyduğu bu sistem, otonom araçların geliştirilmesi ve teknolojinin farklı alanlarda kullanılması için örnek teşkil ediyor.

İki firmanın bugün yaptığı açıklamayla birlikte bölgede yer alan müşterilere rastgele şekilde otonom araçlarla servis yapılacağını ifade ettikleri anlaşma paylaşıldı. Projede kullanılan araçlar hibrit Ford Fusion otonom araçlar olacak. Araçlar Pizza taşımacılığı için bir dizi modifikasyondan da geçirilmiş olacak. Arka tarafında ısıtılmış bir bölme taşıyacak araçlar, pizzayı bu alanda saklayacak. Bu alana ulaşım yan arka koltukların penceresi üzerinden yapılacak ve o bölgeye yerleştirilmiş bir tablete girilecek kod sayesinde de pizzanın emin ellerde olduğuna emin olunacak.

Araçların direksiyonunda yine de her duruma karşı birer sürücü bulunacak ancak herhangi bir müdahelede -acil durumlar dışında- bulunmayacaklar. Bölgedeki araçlar sayesinde toplanan veriler daha büyük çaplı otonom araçların geliştirilmesinde ve kullanıma sunulmasında kullanılacak. İşin psikolojik boyutunu da inceleyecek olan ekipler müşterilerin otonom pizza servis aracıyla nasıl etkileşime geçtiklerini de inceleyecek ve gelecek planlarını şekillendirecekler.

Projeye seçilen şanslı ya da şanssız müşteriler, pizzaları geldiğinde onu teslim almak için aracın park ettiği yere gitmek zorunda olacaklar. Bu evlerinin önünde bir açıklık mevcutsa orası, değilse de sokağı olabilir. Müşterilerin pizzalarını almak için dışarı çıkıp yürüyüp yürümeyecekleri ise şimdilik bir muamma. Domino's tarafından yapılan açıklamada bu durumun da gözleneceği ve gelecek anlaşmalarla pizzayı kapıya kadar ulaştıracak teknolojik çözümlerin aranacağı belirtildi.

Siz olsaydınız pizzanızı teslim almak için sokağa kadar çıkıp bir arabadaki tablete bilgi girişi yapar mıydınız? Yorumları bekliyoruz.