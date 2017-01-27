Arabalara Kablosuz Özellikler Ekleyen Cihaz: Ford SmartLink

Ford’un bu yaz kullanıma sunulacak olan ve Ford ve Lincoln marka otomobillerle uyumlu olan SmartLink adlı cihazı, otomobilleri bağlantılı hale getiriyor.

Otomotiv sektöründe son kullanıcıların kullanımına uygun nesnelerin interneti ürünleri bir süredir var olsa da bu ürünlerin sayısı son zamanlarda hızla artmaya başladı. Bu anlamda Ford, sıradan bir otomobili bağlantılı otomobile dönüştüren SmartLink adlı cihazını duyurdu. Ford SmartLink, otomobilin bazı özelliklerinin uzaktan kontrol edilmesini sağlıyor.

Ford SmartLink sayesinde otomobil uzaktan çalıştırılabiliyor, otomobilin kilitleri kapatılıp açılabiliyor ve otomobilin lokasyonuna istenilen her an erişilebiliyor. Arabanın ön panelinin altında yer alan OBDII portuna takılan cihaz, bir GPS çipi ve 4G / LTE modem barındırıyor. Bununla birlikte cihaz, kendi uygulaması aracılığıyla otomobil sahibinin telefonuna bağlanıyor ve böylece kullanıcı yukarıda bahsettiğimiz gibi birçok eylemi gerçekleştirebiliyor. Ayrıca SmartLink sayesinde ebeveynler, çocuklarının aracı sürüş hızlarını ve lokasyonlarını öğrenebiliyorlar.



Ford SmartLink

Benzer özelliklere sahip bu tarz OBDII cihazları, birkaç yıldır piyasayada bulunuyor. Ancak ilk defa bir otomobil üreticisi, sadece kendi araçlarına özel böyle bir bağlantılı cihazı kullanıma sunacak. Ford SmartLink’in sunduğu özelliklere benzer özellikler sunmak için birçok otomobil üreticisi, yeni araçlarına veri modemleri entegre ediyor. Bunlara General Motors’un OnStar ve Ford’un Sync Connect sistemi örnek gösterilebilir.

Ford, SmartLink’in Verizon’ın ve otomobil ekipmanları tedarikçisi Delphi’nin ortaklığıyla meydana getirildiğini ve Verizon’ın çeşitli üreticilerin otomobilleriyle uyumlu olarak çalışan Hum adlı cihazına benzediğini belirtti. Bu yaz piyasaya sürülecek olan Ford SmartLink, 2010 ve daha yeni model Ford ve Lincoln marka otomobillerle uyumlu olarak çalışıyor.