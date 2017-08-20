Forklift ile ATM'yi Çaldılar!

ABD'de soyguncular çalmak istedikleri parayı ATM'den çalarak özgür bırakmak(!) için forklift kullandılar.

ABD'de kapkaç yapmaktan sıkılan bir grup hırsız, dev forklifti ATM'nin bulunduğu alana sokup kökünden kaldırarak götürdüler.

Çalmak istenilen parayı biri çekmiş ve elinde tutuyorsa, kapıp kaçmak daha kolaydır. Hedeflediğiniz para bir ATM'ye hapsolmuş durumdaysa ise işler biraz daha zordur. Arkansas'ta cesur bir kaç hırsızın tam da başına gelen bu duruma buldukları çözüm oldukça "büyük" bir güç kullanımı içeriyor.

Çarşamba günü dev bir CAT fotklifti bankanın araçlara özel yapılan kısmına sokarak ATM'yi alıp götüren hırsızlar, kameraların önünde tüm eforlarını sergilediler. First Service Bank'in Conway'deki şubesini hedefleyen hırsızlar 16 Ağustos Çarşamba günü yerel saatle 3:30'da harekete geçti. CCTV kameralardan toplanan görüntüleri Facebook hesabında paylaşan Conway Polis Departmanı, olayı görenlerden bilgilerini esirgememelerini istiyor. Videoda kimsenin görünmediğini de hesaba katarsak yakalanması zor görünen hırsızların araç temini ele alınarak inşaat endüstrisiyle bağlantılı oldukları düşünülüyor.

Bu tür olaylar daha önce de farklı ülkelerde gerçekleşmişti. Bankaların her gün daha çok ATM'ye yerleştirdiği GPS sistemleri, bu tür hırsızlıkların önüne geçecek. Yerleştirilen sistemler ATM'den elektrik kesilse de (örneğin ATM'nin yerinden kaldırılmasıyla) konum göndermeye devam ederek polisleri beklenenden çok daha önce hırsızların peşine gönderebilir.