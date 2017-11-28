Formula 1 Yarışlarının Yeni Logosu Tanıtıldı!

2018 yılıyla birlikte kullanılmaya başlanacak yeni Formula 1 logosunu, yetkililer bugün gerçekleşen yarış sonrasında tanıttı.

Bir şirket, hayranlarının yıllardır tanıdıkları bir şeyi değiştirdiğinde, bazı yenilik sevmeyen takipçileri tarafından eleştirilebilir. Hatırlarsanız sosyal paylaşım sitesi Instagram’ın logosunun değişmesi bir dönem gündemi meşgul etmiş ve şirketin biraz başını ağırtmıştı. Aynı şekilde dünyaca ünlü yarış şirketi Formula 1, ikonik 24 yaşındaki logosunu şık ve modern bir tasarıma dönüştürerek(!) bu hafta bütün okları üzerine çekti.

Formula 1'i satın alan Liberty Media yenilenme çalışmalarının ilk adımı olarak logo değişikliği yaptı. Formula 1'de uzun zamandır Kırmızı-siyah renklerden oluşan yukarıdaki logo kullanılıyordu. Ancak Liberty, bu yıl pek çok alanda olduğu gibi logo konusunda da değişikliğe gitti. Yeni logoya hemen aşağıdaki görselden göz atabilirsiniz.

Birincilik mücadelesini temsil eden yeni F1 logosunun tasarımıyla ilgili şirketin pazarlama müdürü Ellie Norman, logonun bir pistin etrafında dolanan ve birinci olmak için yarışan iki otomobili simgelediğini söyledi. Bizce yeni logo hiç de fena olmamış. Siz ne düşünüyorsunuz? Formula 1 yarışlarında yeni sezonda kullanılacak logoyu beğendiniz mi?