F1’in Ticari İşlemler Genel Müdürü olan Sean Bratches, marka değerleri ile uyuşmadığı ve toplumca hoş karşılanmadığı gerekçesi ile 2018 F1 sezonu itibari ile grid kızlarının organizasyondan kaldırılacağını söyledi.

Formula 1 Dünya Şampiyonasının 68. sezonu olan 2018 Formula 1 sezonu, toplam 10 takım ve 20 pilot ile birlikte 26 Mart 2018'de Avustralya'da başlayacak ve 26 Kasım 2018'de 20. yarış olan Abu Dhabi Grand Prix'i ile sonlanacak.

2018 Formula 1 sezonu aynı zamanda bir ilke de sahne olacak. Pek çok kişiye göre tüm hafta sonu süren organizasyona renk katan yarışların başladığını ‘start’ noktasında duran ‘grid kızları’, 2018 Formula 1 sezonu itibari ile organizasyondan kaldırılacak.

F1’in Ticari İşlemler Genel Müdürü olan Sean Bratches, yaptığı açıklama ile grid kızlarının uzun yıllardır Formula 1’in bir parçası olduğunu, fakat varlıklarının marka değerleri ile uyuşmadığını ve günümüz toplumunda hoş karşılanmayan bir örnek olduğunu belirtti.

Bratches’a göre grid kızlarının motor sporları ile hiçbir ilgisi bulunmuyor ve eski ya da yeni Formula 1 hayranlarının ilgisini zaten çekmiyor. Organizasyonda birbirinden ateşli 20 süper otomobil olduğunu düşünürsek grid kızlarının gerçekten ilgi çekmesi zor.