Fornite'daki Kuyruklu Yıldız Ne Anlatıyor?

Son zamanlarda Fortnite'da tuhaf şeyler oluyor. Gökyüzünde daha önce olmayan bir şey var ve hiçbir oyuncu bunun ne anlama geldiğini bilmiyor.

Şu sıralar, Fortnite’ta gökyüzüne bakacak olursanız, parlak bir kuyruğu olan küçük bir küre olduğunu fark edebilirsiniz. Bir kuyruklu yıldıza benziyor. Nesne fırtınanın bir parçası ya da bunun gibi bir şey gibi görünmüyor. İlginç olan ise oyuncular tarafından kuyruklu yıldızın büyüdüğünün fark edilmesi.

Cisim küçük, uzak ve çok da parlak değil. Bu arada direğin tepesindeki resim bu sabah çekildi ve Epic'in yavaş yavaş bir şekilde bu nesneyi gökyüzüne daha görünür hale getirdiği anlaşılıyor. Peki niye? Ve bu ne demek? Oyun geliştiricilerine ulaşıldığı vakit, bir temsilci sadece tek bir görüntü ile cevap verdi:

Epic henüz konuyla ilgili ciddi bir açıklama yapmadı. Oyuncularsa kuyruklu yıldızın önemi hakkında komplo teorileri uydurmak için Reddit’i aşındırıyor.

Gelen enteresan komplo teorilerinin bazıları şu şekilde:

Kuyruklu yıldız haritaya mı çarpacak?

Ne zaman olursa olsun, bir olay mı olacak?

Hediyeler mi gelecek? Kuyruklu yıldız haritayı yok mu edecek, yoksa harita şekil mi değiştirecek?

Bu arada oyunu konsolda oynuyorsanız, oyun kolunuzun gerekli gereksiz titrediğini fark etmişsinizdir. Epic tarafından bu konuyla ilgili bir açıklama geldi ve teknik bir hata olduğundan bahsedildi. Konu ilerde bi yere bağlanacak mı bilemiyoruz ama Epic Games'in bir şekilde sürekli Fortnite'ı gündemde tutmayı başardığı da bir gerçek.