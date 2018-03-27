Fortnite, 42 Milyon Canlı İzlemeyle YouTube’da Rekor Kırdı!

Epic Games‘in oyunu Fortnite, dün düzenlenen turnuvayla YouTube’da kırılmadık rekor bırakmadı.

YouTube, PUBG’nin en büyük rakibi Fortnite’ın dünya çapında bir fenomen olmaya devam ettiğini açıkladı.YouTube’da yer alan oyun içeriklerinin başındaki isim olan Ryan Wyatt, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fortnite’ın YouTube’daki başarısını doğrulamış oldu.

Dün düzenlenen Fortnite Battle Royale turnuvasında 42 milyondan fazla canlı izlenmenin olduğunu belirten Wyatt, 1.1 milyon eş zamanlı izlemeyle oyun alanında canlı yayın rekorunun kırıldığını belirtti. ElrubiusOMG kanalında gerçekleşen 1.1 milyonluk rekor, Drake, Ninja gibi 100 içerik oluşturucusunun yayınları ile birleşince 42 milyonluk enfes bir sayıya ulaştı.

Engadget’e açıklama yapan YouTube, Şubat ayı ile birlikte bir oyunla ilgili en çok videonun Fortnite oyununa ait olduğunu açıkladı. En çok videosu eklenen oyun olmasına rağmen Fortnite, YouTube’da en çok izlenen oyun sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. 1. sıradaki oyunun hangi oyun olduğu açıklanmadı, ancak muhtemelen birincilik PUBG’nin elinde.

YouTube, canlı oyun akışlarında Amazon’un elinde bulunan Twitch’e karşı yarışıyor. Son yıllarda sağladığı kolaylıklar sayesinde Twitch kadar olmasa da bu konuda da başarılı olmaya başladı.

Fortnite ve PUBG, oyun sektöründe yeni bir kapı araladılar. Bir dönem League of Legends ve CS:GO’nun elinde bulunan oyun ve canlı yayın sektörü, son dönemde PUBG ile Fortnite'ın eline geçti. Bu iki oyuna karşı koyabilecek yeni bir oyunun gelip gelmeyeceğini ilerleyen günlerde göreceğiz.