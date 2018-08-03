Fortnite 5. Sezon 4. Hafta Görevleri Belli Oldu

Oyuncuların daha fazla Battle Star kazanabileceği Fornite 5. Sezon 4. Hafta görevleri belli oldu. Ayrıca bir Reddit kullanıcısı, görevleri daha kolay tamamlayabilmeniz için bir rehber harita da hazırladı.

Dünyanın en popüler battle royal oyunlarından biri olan Fortnite’ın 5. sezon 4. hafta görevleri belli oldu. Buna göre ~10 dolar ya da 950 V-Bucks ödeyerek 5. sezon için Battle Pass satın alan tüm oyuncular aşağıdaki görevleri tamamlayarak daha fazla deneyim ve Battle Stars kazanabilecekler.

Bina inşa edin - 250

Alışveriş ya da golf arabası ile alev çemberinden geçin - 5

Dusty Divot bölgesinde rakiplerinizi öldürün - 3

Sniper ile rakiplerinize hasar verin - 500

Flush Factory’daki sandıkları bulun - 7

Benzin istasyonu, futbol sahası ve Stunt Dağı arasında arama yapın - 1

Tabanca ile rakiplerinizi öldürün - 3

Reddit kullanıcısı thesquatingdog, gizli Battle Star’ı, alev çemberlerini ve Flush Factory’daki sandıkları bulmanız için bir yarımcı harita hazırladı. Buraya tıklayarak thesquatingdog tarafından hazırlanan ‘rehber’ haritaya ulaşabilir, böylece görevleri kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.