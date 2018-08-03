Fortnite 5. Sezon 4. Hafta Görevleri Belli Oldu

Dünyanın en popüler battle royal oyunlarından biri olan Fortnite’ın 5. sezon 4. hafta görevleri belli oldu. Buna göre ~10 dolar ya da 950 V-Bucks ödeyerek 5. sezon için Battle Pass satın alan tüm oyuncular aşağıdaki görevleri tamamlayarak daha fazla deneyim ve Battle Stars kazanabilecekler.
- Bina inşa edin - 250
- Alışveriş ya da golf arabası ile alev çemberinden geçin - 5
- Dusty Divot bölgesinde rakiplerinizi öldürün - 3
- Sniper ile rakiplerinize hasar verin - 500
- Flush Factory’daki sandıkları bulun - 7
- Benzin istasyonu, futbol sahası ve Stunt Dağı arasında arama yapın - 1
- Tabanca ile rakiplerinizi öldürün - 3
Reddit kullanıcısı thesquatingdog, gizli Battle Star’ı, alev çemberlerini ve Flush Factory’daki sandıkları bulmanız için bir yarımcı harita hazırladı. Buraya tıklayarak thesquatingdog tarafından hazırlanan ‘rehber’ haritaya ulaşabilir, böylece görevleri kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.