Fortnite'a 3.2 Güncellemesi, Yeni Bir 'Hero' ile Geldi

Dünyanın en çok oynanan ve en çok izlenen oyunlarından birisi olan Fortnite, bu sabah saatlerinde geliştirici Epic Games tarafından yayınlanan 3.2 güncellemesini aldı.

Epic Games tarafından yayınlanmadan bir gün önce Battle Royale'e 20 oyunculu 20 takımın birbiriyle kıyasıya mücadele edeceği mod da duyuruldu. Bu yeni modun yanı sıra Burnout olarak adlandırılan yepyeni bir skin Fortnite'ın en popüler moduna eklenecek.

Bu eklemelerle birlikte oyuncular tarafından son günlerde ortaya atılan bazı sorunlar da düzeltmelere kavuşmuş olacak. Epic Games özellikle, oyuncuların ayarlar menüsüne girerken ya da kulaklıklarını çıkartırken yaşadıkları oyunun tamamen çökmesine neden olacak sorun gibi birçok bug'ı ele aldıklarını söyledi.

Diğer yandan Save the World oyuncuları için de geliştirici Epic Games, Hoverboard Boost Pedleri adlı bir dizi yeni ürünü tanıttı. Ayrıca yeni bir 'Hero' da geldi: Wukong Lunar New Year Berserker askerinin efsanevi bir versiyonu. Bunların haricinde güncellemeyle birlikte birçok hata düzeltildi ve ince ayarlar yapıldı.