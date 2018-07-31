Fortnite'a 5.10 İçerik Güncellemesi Geliyor

Renkli ve eğlenceli tarzının yanında, oyuncularına verdiği değer ile her geçen gün daha fazla takdir kazanan son dönemin en iyi çıkış yakalayan oyunlarından Fortnite, güncelleme yapmaya ve kendini geliştirmeye doymuyor. Geçtiğimiz günlerde Fortnite 5.10 güncellemesini gerçekleştiren ve daha verimli bir oyun deneyimi sunan Fortnite şimdilerde 5.10 güncellemesi çatısı altında bir dizi iyileştirmeye gidiyor. Oyuna dair güç dengelerinin daha dengeli bir seviyeye çekildiği bu güncelleme dahilinde yeni bir sınırlı mod da oyuncuları bekliyor olacak. İşte yen 5.10 yamasının oyuna getirdikleri:
Uçan Patlayıcılar (Sınırlı Süreli Mod)
- Yalnızca patlayıcı silahlar kullanılabilecek
- Yer ganimetlerinden Sırt Roketi çıkabilecek
- Ganimet bulmak daha rahat olduğu için fırtına çemberleri arasındaki bekleme süreleri kısaltıldı. (Ortalama bir oyun 20 dakikanın altında sonlacak)
- Sırt Roketleri daha az yakıt harcayacak, havada geçirilen süre artacak
- Roket Mühimmatı 120 ile sınırladırılacak
- Oyun istatistikleri kaydedilecek
Oyun Alanı (Sınırlı Süreli Mod)
Kumandalı Füze, Sırt Roketi ve Arbalet aktif olarak kullanılabilecek.
Silahlar ve Eşyalar ve Mekanik Üstündeki Değişiklikler
- Hareket hızı 1100’den 1000’e düşürüldü.
- Yapı Hasarı 1100’den 400’e düşürüldü.
- Destansı ve Efsanevi çeşitleriyle Kumandalı Füze tekrar sahalarda
- Oyuncu hasarı, Destansı için 105’ten 74’e düşürülürken Efsanevi için 110’dan 77’ye çekildi.
- Mavi Gazoz geri döndü.
- Patlamadan önceki süre 15 saniyeye indirildi.
- Patlamalar görüş dışı yapılara da hasar verebilecek.
- Kumandalı füze klavyedeki yön tuşları ile kontrol edilebilecek.
- Küçük Dürbünlü Keskin Nişancı Tüfeği mağazaya eklenecek. (2 Ağustos - 9 Ağustos arası)