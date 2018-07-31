Fortnite'a 5.10 İçerik Güncellemesi Geliyor

Daha önce sunulan 5.10 yaması içerisinde yeni düzenlemelere giden 5.10 İçerik Güncellemesi oyun içindeki dengeleri bir hayli değiştirirken, eğlence vitesini daha da arttıracak.

Renkli ve eğlenceli tarzının yanında, oyuncularına verdiği değer ile her geçen gün daha fazla takdir kazanan son dönemin en iyi çıkış yakalayan oyunlarından Fortnite, güncelleme yapmaya ve kendini geliştirmeye doymuyor. Geçtiğimiz günlerde Fortnite 5.10 güncellemesini gerçekleştiren ve daha verimli bir oyun deneyimi sunan Fortnite şimdilerde 5.10 güncellemesi çatısı altında bir dizi iyileştirmeye gidiyor. Oyuna dair güç dengelerinin daha dengeli bir seviyeye çekildiği bu güncelleme dahilinde yeni bir sınırlı mod da oyuncuları bekliyor olacak. İşte yen 5.10 yamasının oyuna getirdikleri:

Uçan Patlayıcılar (Sınırlı Süreli Mod)

Yalnızca patlayıcı silahlar kullanılabilecek

Yer ganimetlerinden Sırt Roketi çıkabilecek

Ganimet bulmak daha rahat olduğu için fırtına çemberleri arasındaki bekleme süreleri kısaltıldı. (Ortalama bir oyun 20 dakikanın altında sonlacak)

Sırt Roketleri daha az yakıt harcayacak, havada geçirilen süre artacak

Roket Mühimmatı 120 ile sınırladırılacak

Oyun istatistikleri kaydedilecek

Oyun Alanı (Sınırlı Süreli Mod)

Kumandalı Füze, Sırt Roketi ve Arbalet aktif olarak kullanılabilecek.

Silahlar ve Eşyalar ve Mekanik Üstündeki Değişiklikler