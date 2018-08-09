Fortnite Android, Galaxy Note9 Harici Bir Cihazda Oynandı

XDA Developers üyeleri, ele geçirdikleri Fortnite Android APK'sı ile oyunu Samsung Galaxy S9+ modeline kurmayı başardılar ve oyunu oynadıkları sırada çektikleri videoyu çevrimiçi olarak paylaştılar.

Fortnite Mobile'ın Android sürümü gerçek bir yılan hikayesine dönmüş durumda. Önce Samsung Galaxy telefonlara özel olacağı söylendi. Daha sonra sadece Galaxy Note9’a özel olacak dendi. Daha sonrasında da Galaxy Tab S4'te Fortnite Android sürümüne erişimi olacak cihazlar listesine eklendi.

Son edindiğimiz bilgilere göre Epic Games ve Samsung arasında gerçekleşen anlaşma, Fortnite Mobile'ın Android sürümünün en azından ilk dört ay için sadece Galaxy Note9 ve Galaxy Tab S4’e özel olmasını gerektiriyor. Bununla birlikte Fortnite Mobile, Play Store’dan değil, Epic Games’in web sitesinden indirilecek.

Oyunun APK dosyasını ele geçirerek Samsung’un Epic Games ile yaptığı anlaşmaya Galaxy Tab S4’ü de eklediğini ortaya çıkaran XDA Developers geliştiricileri, şimdi de aynı APK’yı Galaxy S9+ cihazında çalıştırmayı başardılar. Böylece Fortnite'ın Android sürümü, daha Galaxy Note9 için piyasaya çıkmadan farklı bir cihazda oynanılmış oldu.

Videoda gördüğümüz kadarı ile Fortnite, Galaxy S9+ modelinde oldukça iyi görüntü kalitesi ve akıcılık sağlıyor. Ayrıca Samsung Game Tuner da oyunun çözünürlüğünün ve performansının artmasına katkı sağlıyor. Ancak bu noktada asıl merak edilen konu, Fortnite Mobile'ın daha düşük donanımlı cihazlar üzerinde nasıl bir performans göstereceği.