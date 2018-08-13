Google, Fornite Android Yüzünden 50 Milyon Dolar Kaybetti

SensorTower tarafından açıklanan rapora göre Fortnite iOS sürümünün Apple'a kazancı 5 aylık dönemde 54 milyon dolar oldu. Rapora göre oyunun Play Store'da yayınlanmaması da Google'ın benzer bir gelirden mahrum kalmasına neden oldu.

Epic Games, uzun süredir Android akıllı telefon kullanıcıları tarafından merakla beklenen son dönemlerin popüler battle royal oyunu Fortnite Android sürümünü nihayet tüm mobil oyuncuların erişimine açtı. Fakat şirket, Fortnite’ı oyuncuların beğenisine sunarken değişik bir yol izledi ve oyunu Android’in resmi uygulama mağazası olan Play Store’dan yayınlamak yerine resmi web sitesinden APK olarak yayınladı.

Fortnite’ın bu hamlesi, şirket adına ciddi bir olumsuzluk oluşturmadı. Zira oyunu uzun süredir bekleyen mobil oyuncular, Epic Games’in web sitesine girerek Fortnite Android’e ulaşmayı başardılar. Peki Android’in ve doğal olarak Play Store’un da sahibi olan Google, Epic Games’in ‘uygulama yayınlama’ tercihi yüzünden zarar etti mi? SensorTower’a göre bu sorunun yanıtı kesinlikle evet.

Bildiğiniz gibi Fortnite, indirmesi ve oynaması ücretsiz bir oyun. Bununla birlikte oyun, içerisinde satın alınabilir pek çok öğe barındırıyor. Eğer ki Epic Games, oyunu kendi web sitesinden değil de Play Store’dan yayınlamış olsaydı Google, Fortnite Android’de gerçekleşen her uygulama içi satın alma işlemi için komisyon alacaktı. Peki bu komisyonun Google’a getirisi ne kadar olacaktı?

Apple, App Store’da gerçekleşen uygulama içi satın alımlardan %30 komisyon alıyor. App Store’da geçtiğimiz Mart ayında erişime açılan Fortnite iOS sürümünde o günden bu yana 180 milyon doların üzerinde uygulama satın alım gerçekleşti. Bu da Fortnite iOS sürümünün Apple’a 5 aylık bir süreçte yaklaşık 54 milyon dolar kazandırdığı anlamına geliyor. SensorTower’a göre Google’ın kaybı da 50 milyon dolar seviyesinde.

Bildiğiniz gibi Android, özgür bir işletim sistemi olarak tanımlanıyor. Bu sayede de Android kullanıcıları Play Store dışında bir kaynaktan akıllı telefonlarına uygulama yükleyebiliyor. Epic Games, Fortnite Android’i web sitesinden yayınlarken tam olarak bu durumdan faydalanıyor. iOS ise tamamen kapalı bir işletim sistemi ve iPhone kullanıcılarının App Store dışından uygulama yükleme imkanları bulunmuyor.