Tüm Telefonlar İçin Fortnite Android Sürümü Geliyor

Gelen bilgilere göre Fortnite'ın Samsung özel erişimi kısa sürecek. Zira Epic Games, Fortnite Mobile'ın Android sürümünü birkaç gün içinde tüm Android cihazların erişimine açmayı planlıyor.

Dün gerçekleşen Galaxy Note9 lansmanı sırasında beklenen gerçekleşti ve Fortnite Android sürümü Galaxy S7 ve üzeri Samsung amiral gemilerine özel olarak erişime açıldı. Bu durum, Samsung Galaxy harici bir Android telefon kullanan mobil oyuncuları adeta sinir küpüne dönüştürdü. Ancak gelen bilgilere göre Android kullanıcıları Fortnite için fazla beklemek zorunda kalmayacak.

Dün aktardığımız gibi Fortnite Android sürümü şu anda sadece Samsung’un resmi uygulama mağazası olan Galaxy Apps’te erişime açıldı. Gelen bilgilere göre Fortnite Android sürümü önümüzdeki birkaç gün içinde ‘destekleyen’ tüm Android akıllı telefonlar için erişime açılacak. Dolayısı ile Huawei, LG ya da farklı bir marka akıllı telefon sahibi bile olsanız daha Galaxy Note9 satışa sunulmadan Fortnite’ı oynamaya başlayabileceksiniz.

Fakat bu durum, Galaxy Note9 alan kullanıcıların Fortnite’ta hiçbir ayrıcalığa sahip olmayacağı anlamına gelmiyor. Öncelikle Galaxy Note9 sahipleri, Fortnite’ta ‘Galaxy’ adında özel bir karaktere sahip olacaklar. Ayrıca Galaxy Note9’u ön sipariş ile satın alan mobil oyuncular ekstra 15,000 V-bucks’ın sahibi olacaklar.