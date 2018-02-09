Fortnite, Anlık Oyuncu Sayısında PUBG’yi Geçti

Fortnite, geçtiğimiz hafta sonu 3,4 milyon anlık oyuncu sayısıyla, anlık olarak en çok oynanan oyun unvanını eline aldı.

PUBG, oyuncu sayısında muhteşem bir ivme yaşasa da, yarışa sonradan dahil olmasına rağmen ona yetişen bir başka oyun var. Epic Games’in oyunu Fortnite, hafta sonu 3.4 milyon anlık oyuncu sayısına ulaşarak PUBG’nin 3.2 milyonluk rekorunu geride bıraktı. Bu rekor, Epic Games için bile beklenmedikti. Cumartesi ve pazar günü yaşanan 6 sunucu kesintisinin sebebinin de bu olduğunu açıklayan şirket, MCP veritabanı gecikmesi, XMPP kesintileri ve mevcut IP’nin tükenmesi sorunlarını yaşamış.

Haksız Rekabet

Fortnite, PUBG’nin karşısında çok büyük bir rakip olsa da, gerçek oranlara baktığımızda PUBG’nin daha popüler bir oyun olduğunu görüyoruz. PUBG, 3.2 milyonluk anlık oyuncu sayısını yalnızca PC’de yaptı. Ayrıca şirket yalnızca PC ve Xbox One’da bulunuyor. Fortnite ise, bu iki büyük platformun dışında, en büyük konsol pazarının olduğu PS4’te de bulunuyor. PS4’te PUBG gibi bir oyun olmaması, tüm oyuncuların Fortnite’da kalmasını sağlıyor. Ayrıca, Fortnite’ın battleroyale sürümü tamamen ücretsiz ve sistem gereksinimleri konusunda daha mütevaziyken, PUBG 69 TL ücret karşılığında satılıyor. Bu minvalde, PUBG yakın zamanda PS4’e çıkarsa, 4-5 milyonluk anlık oyuncu sayılarını görmemiz muhtemel.

Bu açıklamanın dışında Fortnite’ın 3.4 milyon anlık oyuncu sayısına ulaşması büyük bir başarı. Bu başarıyı devam ettirmek istiyorlarsa, teknik sorunlarını çözüp bu şekilde yola devam etmeleri gerekiyor. Bu iki oyun arasındaki rekabet devam ederse, PES mi FIFA mı, ya da Call of Duty mi Battlefield mi gibi yeni bir ezeli oyun rakiplerimiz olacak.

Peki, siz hangi oyunu daha çok seviyorsunuz? Bu mücadeleyi PUBG mi kazanır, yoksa Fortnite mı? Yorumlarınızı bekliyorum.