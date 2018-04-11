Fortnite: Battle Royale’a 50v50 Savaş Modu Eklenecek

3.5 güncellemesinin yayınlanmasının ardından eklenecek 50v50 savaş modu için eşyaların düşme şanslarında bir dizi iyileştirmeye gidildi.

PS4, Xbox One, PC ve cep telefonlarına gelmesi beklenen 3.5 güncellemesinin ardından Fortnite’a 50v50 savaş modu eklenecek. 50v50 modu Fortnite’a daha öncede eklenmişti, ancak bu sefer bir dizi iyileştirme de yapılacak. Temelde oyuna giren 100 oyuncu iki farklı takıma bölünecek ve belirli bir süre geliştikten sonra savaşmaya başlayacaklar.

Normal oyundan farklı olarak yapılan iyileştirmelerden bahsedecek olursak; her iki takımda oyuna başladıktan sonra 10 dakika boyunca kendi alanlarında tam erişim hakkına sahip olacaklar. Ayrıca oyun içerisindeki malzeme ve kaynakların çıkış oranlarında da artırılmaya gidildi. Oyuncular kendi kalelerini ve tuzaklarını inşa etmek için birbirleriyle yardımlaşmalarının yanı sıra çok daha fazla kaynak ve cephaneye sahip olacaklar.

Etkinliğin bitiş tarihi henüz açıklanmadı. Ancak daha önceki sınırlı zaman modlarında da olduğu gibi 1 hafta süreceği düşünülüyor. Etkinlik çok büyük takımlardan oluşacağı için denge kurmak adına oyuncuların profil istatistiklerine bakılmayacak. Ayrıca bu etkinlikle birlikte gelen Port-a-Fort özelliği sayesinde büyük bir kale birkaç saniye içerisinde inşa edilebilecek. 2 ordunun çarpışacağı etkinlik sayesinde Fortnite, çok büyük ve zevkli savaşlara ev sahipliği yapacak.