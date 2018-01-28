Fortnite Battle Royale'de "Party" Sorunu Düzeltildi

Fortnite Battle Royale'de arkadaşlarınızla birlikte iki kişilik "Duo" moduna veya 3-4 kişilik "Party" moduna girememenize sebep olan sorun düzeltildi.

Fortnite: Battle Royale, Playerunknown's Battlegrounds çıktığından beri, oyuna gelen en sağlam rakiplerden biriydi. Battle royale tipi oyunlara getirdiği ilginç inşa mekaniklerinden, sorunsuz bir oyun deneyimi sunmasına kadar bir süre boyunca oyuncular tarafından da sevildi. Ancak oyunun çıkışından çok geçmeden, hem Epic Launcher'ın bir türlü kurulamaması hem de oyunun kurulu olduğu sunucudaki sorunlar nedeniyle oyuncuların başı ağrımaya başladı.

Özellikle de sunucu sorunlarından dolayı, sık sık arkadaşlarınızla beraber oyunu oynama sorunu yaşamak gerçekten de can sıkıcıydı. Yine geçtiğimiz gün Fortnite: Battle Royale'de aynı tip bir sunucu sorunu yaşandı. Yaklaşık 14-15 saat boyunca eğer siz de oyunda arkadaşlarınızla iki kişilik "Duo" moduna veya 3-4 kişilik "Party" moduna girmekte sorun yaşadıysanız, Epic Games bütün oyuncuları etkileyen sorunu sonunda düzeltti.

Resmi Twitter hesaplarından attıkları bir gönderiyle sorunu düzelttiklerini bildiren Epic Games ekibi, artık arkadaşlarınızla oyuna girmenizde hiç bir sorun olmadığını bildirdi. Oyuncu kitlesinden de genel olarak sorunun düzeldiği bildiriliyor. Yani eğer arkadaşlarınızla bir Fortnite atacaksanız, girmenizin tam zamanı. Eğer Epic Games bir de Epic Launcher ile ilgili sorunları da düzeltirse, Fortnite: Battle Royale'in PUBG ile tekrar yarışabilmesinin önünde hiç bir şey duramayacak.