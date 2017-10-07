Fortnite Battle Royale'in De Başı Hilecilerle Dertte!

Epic Games'in "PUBG" benzeri arena savaş oyunu, Fortnite Battle Royale, oyunun çıkmasından 1 haftadan biraz fazla geçmesine rağmen, şimdiden binlerce hileci oyundan atıldı!

Epic Games'in Fortnite ile ilgili geliştirici blogunda açıklananlara göre, şirketin Fortnite adlı oyununun Battle Royale moduyla ilgili olarak hile yapanların çoğunun farkında olduklarını ve şimdiden binlercesini banladıklarını açıkladı. Oyun çıkalı bir haftadan daha biraz fazla olmuşken şimdiden hilecilerin de ilgisini çekmesi, gerçekten yeni çağın hilecilerinin de oldukça hızlı olduğunu gösteriyor.

Fortnite'ın Battle Royale modu, hatırlarsanız çıkışından itibaren bir milyondan daha fazla oyuncuya ulaşarak oldukça önemli bir popülerliğe ulaşmıştı. Epic Games bu popülerliğe saygı duyduklarını, bu yüzden hilecileri ne Fortnite oyunları içerisinde ne de Epic Games ekosisteminde istemediklerini belirtti. Bu yüzden aynı anda hile-karşıtı yazılımlarında gün geçtikçe oyunun içine ekleneceğini belirten yetkililer, aynı zamanda sistemi aşabilenleri de oyundan atmaya devam edecek.

Yakın gelecekte ise oyunda bir tür oynadıkça ilerleme tarzı bir sistem gelecek. Diğer oyuncuları da oylayabileceğiniz bu sistem size ödüller kazandırmasının yanı sıra, yetkililerin açıkladığına göre aynı zamanda hilecilere karşı da bir sistem olacak. Ancak Epic Games yetkilileri daha ağır seviye hileci ve trollere karşı, daha ağır yaptırımlar uygulayacaklarını da belirtiyor.

Playerunknown's Battlegrounds oyununa iyi bir rakip konumunda olan Fortnite Battle Royale, belli ki bu tahtı hileciler yüzünden kaptırmaya niyetli değil. Şu ana kadar oyunun bir hile sorunu olduğu, Epic Games açıklama yapmadan önce bilinmiyordu bile. Yani bu aşamada bu tip önlemlerle gelmiş olmaları Epic Games için bir artı puan. Siz ne düşünüyorsunuz? Fortnite Battle Royale'in hilecilere karşı olan problemi, PUBG'nin karşısındaki yerini etkiler mi?