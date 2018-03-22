Fortnite Battle Royale Yalnızca İki Ay İçinde Geliştirildi

Fortnite’ın Battle Royale modu hakkında konuşan Epic Games’ten Ed Zobrist, oyun hakkında açıklamalarda bulundu.

Epic Games’in rekortmen oyunu Fortnite Battle Royale hakkında çok önemli bilgiler ortaya çıktı. Sadece iki ay içinde geliştirildiği ortaya çıkan Battle Royale modunun başlangıçta ücretsiz olmadığı açıklandı. Geçtiğimiz Temmuz ayında piyasaya sürülen Fortnite, 8 aydan kısa sürede dünyanın en popüler oyunlarından biri olmayı başardı. Bunun ardında ücretsiz olarak sunulan Battle Royale modunun doğrudan etkisi bulunuyor.

Epic Games’ten Ed Zobrist, Fortnite’in popüler Battle Royale moduyla ilgili bazı bilgiler verdi. Zobrist, “Battle Royale’i 2 ayda geliştirdik. Biraz matematik yapmak gerekirse, Fortnite’ı 21 Temmuz’da oyunculara sunduk. Battle Royale ise 26 Eylül’de çıkışını yaptı” dedi. İlk başta Battle Royale modunu da paralı yapmak istediklerini, hatta 40 dolarlık bir fiyat etiketi belirleyeceklerini belirten Zobrist, oyunun çıkışına iki hafta kala Battle Royale’i ücretsiz yapma kararı aldıklarını açıkladı.

Fortnite aslında yeni geliştirilen bir oyun değil. 2011’den beri Unreal Engine üzerinde ağır ağır geliştirilen oyun, asıl çıkışını Battle Royale modu ile yaptı.

PUBG’ye Ücretsiz Alternatif

Fortnite ilk çıktığı zamanlar PUBG’nin önlenemez bir yükselişi vardı. 70 TL fiyat etiketine sahip olmasına rağmen deliler gibi satmaya devam eden oyunu hiçbir şey durduramayacak gibiydi. İşte tam da bu noktada Epic Games’in Fortnite oyunu devreye girdi. Fortnite’a hızlıca bir güncelleme yapan Epic Games, sundukları Battle Royale moduyla hem PS4 kullanıcılarının gönlünü fethetti, hem de oyunu ücretsiz sunarak daha fazla insanın ulaşmasını sağladı.