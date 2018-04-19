Fortnite Bu Hafta Sonu 2 Kat Xp Verecek

Bu hafta sonu Fortnite’ta savaşan oyuncular normalde aldıklarından iki kat daha fazla tecrübe puanı alacaklar.

Fortnite’ın 3.5.2 güncellemesi PS4, Xbox One, PC ve mobil platformlarında yayınlandı. Yeni güncellemeyle sonrasında oyuna eklenen 2 yeni etkinlik bulunuyor. Bu etkinliklerden biri oyunculara emeklerinin karşılığını 2 kat verecekken diğeri oldukça zevkli savaşlara neden olacak.

22 Nisan Pazar gününe kadar sürecek iki kat tecrübe puanı etkinliği 50v50 savaş moduyla aynı zamana denk geliyor. 50v50 savaş modunda oyuna giren 100 oyuncu iki farklı takıma bölünecek ve belirli bir süre geliştikten sonra savaşmaya başlayacaklar. Normal oyundan farklı olarak yapılan iyileştirmelerden bahsedecek olursak; her iki takımda oyuna başladıktan sonra 10 dakika boyunca kendi alanlarında tam erişim hakkına sahip olacaklar. Ayrıca oyun içerisindeki malzeme ve kaynakların çıkış oranlarında da artırılmaya gidildi.

Birçok oyuncunun ilgisini çekecek bu etkinliğe birde 2 kat xp eklendiğinde bu hafta Fortnite yeni Steam rekorlarına koşabilir. Oyuncu sayısı düştükten sonra silah görünüşleri ve yeni harita ekleyen PUBG hala istediği sayılara ulaşamadı. Bu nedenle etkinlikte yüksek sayılara ulaşacak Fortnite rakibine kendi gücünü göstererek meydanın boş kalmadığını hatırlatabilir.