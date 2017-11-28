Fortnite'da Hile Açtığı İçin Mahkemelik Olan Çocuk

Epic Games, Fortnite'da hile açtığı gerekçesiyle 14 yaşındaki çocuğu dava etmişti. İşte, bu çocuğun annesi konuştu.

Bir dönem, 2017’nin en ünlü oyunu PUBG’nin karşısına çıkarak çok güzel bir alternatif sunmayı başaran Fortnite Battle Royale, 14 yaşındaki bir oyuncuyu hile açtığı gerekçesiyle dava etti. Ekim ayında başlatılan dava sonucunda, küçük çocuğun annesinden cevap geldi. Epic Games’in henüz reşit olmayan çocuğunun ismini açıkça paylaştığını ve bunun tamamen yanlış olduğunu belirten anne, oğlunun hile yaptığı iddialarını reddetti.

Epic Games’in, oğlunun oyun dosyalarını değiştirdiği yönündeki açıklamalara şirketin hiçbir kanıt göstermediğini, ayrıca çocuğunun oyun oynaması için izin vermediğini de belirterek oyunun ücretsiz olduğunu hatırlattı. Epic Games’in suçlamalarına göre 14 yaşındaki hile açan çocuğun, şirketin gelirine olumsuz yönde etki ettiği açıklanmıştı.

Bu açıklamaların dışında anne, Epic Games’in “örnek teşkil etmek için 14 yaşındaki bir çocuğu öne sürdüğünü” söyledi. Şirket normalde hileyi kullanandan çok, bu hileyi geliştiren kişileri deva ediyor. İlk başta şirketin neden böyle bir şey yapmış olabileceğini düşünebilirsiniz, ancak Epic Games zaten bu konuda açıklayıcı bir ifade verdi.

Bu davada yargılanan çocuk, Fortnite Battle Royale hilelerini kullanarak bunları bir YouTube videosunda izleyicilerine aktarmış. Oyuncunun yaşı ne kadar küçük olursa olsun hile kullanmak, hileye teşvik etmek gibi şeyler yasak. Yalnızca hile kullanan insanlar genel olarak banlanıyor olsalar da, Epic Games gibi biraz istekli bir firma ile karşılaşırsanız, başınız bir hayli ağrıyabilir.

Olayın şu anki sonucuna bakarsak, 14 yaşındaki çocuk, hem hile kullanmış hem de video çekerek bu hileleri başka kişilere göstermiş. Epic Games ise bu çocuğun ismini açıkça ifade etmiş. Normalde reşit olmayan insanların isimleri bu şekilde ifade edilemez. Peki, sizce iki taraf arasında hangisi haklı? Yorumlarınızı bekliyorum.