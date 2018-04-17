Fortnite'da Gittikçe Yaklaşan Meteor Yeryüzüne Mi Çarpacak?

Son dönemde oldukça popüler olan Fortnite: Battle Royale'de, geçtiğimiz günlerde gökyüzünde enteresan bir gök cismi belirmiş ve oyuncuların bir hayli ilgisini çekmişti.

Fortnite'da yaklaşık son bir aydır gökyüzünde olan ve gittikçe yer yüzüne yaklaşan bir gök cismi, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Başlangıçta UFO zannedilen ve hakkında birçok senaryo üretilen bu gök cismi, şimdi de haritada 'Tilted Towers'ı yok edeceği teorisi ile konuşuluyor. İlk keşfedildğinde gökyüzünde ufacık bir nokta olan bu meteor, artık dünyaya çok yaklaşmış durumda ve boyutu da sürekli olarak devleşiyor.

Oyun içinde henüz bu meteoru görmediyseniz, Loot Gölü yakınlarına gidip kuzeydoğu yönünde gökyüzüne bakmanız yeterli. Sniper ya da dürbünlü herhangi bir silah ile daha rahat gözlemleyebileceğiniz bu gök cismini, yakınlaştıkça çıplak gözle de görmek kolaylaşıyor. ,

Oyuncular, bu manzara ile karşılaştıkları günden beri meteorun anlamının ne olduğunu çözmeye çalışıyorlar ve şu ana kadar en çok kabul gören teori, meteorun yakın zamanda 'Tilted Towers'a çarpacağı ve kuleleri yok edeceği yönünde.

Oyuncular, oyunu konsolda oynayan kişilerin yersiz titreşimlerden şikayet etmeye başladıkları dönemin, meteorun görülmeye başladığı dönemle aynı zamana denk gelmesini enteresan bulmuş olacak ki, titreşimleri mors alfabesi ile tercüme ederek 'SOS D 5 418' ifadesine ulaşmış. Aslında, oyunun yapımcıları bu titreşimin bir hata sebebi ile oluştuğunu ve düzeltileceğini söylemişti ancak belli ki bazı resmi açıklamalar bile teorileri durduramıyor.

Elde edilen bu mors kodunu göz önüne alan oyuncular, D 5'in haritada Tilted Towers'ın bulunduğu konum olduğunu, 418'in ise Nisan 2018 ya da 18 Nisan anlamına gelebileceğini düşünmüşler. Gökyüzünde bir şeyler olacağına dair ikna edici kabul edilen durumlardan biri de bazı dağ eteklerinde teleskopların ortaya çıkması olarak görülüyor. Bu teorinin ne kadar gerçekçi olduğu konuşulur ancak bir açıklama gelene ya da bir olay yaşanana kadar onlarca farklı hikaye anlatılacak gibi görünüyor.