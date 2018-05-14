Fortnite'ı Daha İyi Oynamak İçin Bilmeniz Gereken 5 Şey

Fortnite gün geçtikçe popülerleşiyor. Siz de bu oyunu oynamak istiyorsunuz ancak sürekli nalları dikiyor musunuz? Size birkaç tavsiyemiz var.

Günümüzün en popüler oyunu olma özelliği taşıyan Fortnite, tahmin edeceğiniz gibi oyunlarla herhangi bir şekilde alakası olan herkes tarafından oynanır oldu. Ancak Battle Royale oyununu sırf eğlence için değil de 'iyi' bir şekilde de oynamak istiyorsanız bilmeniz gerekenler var. Bugün sizlere bu oyunu daha iyi oynamanızı sağlayacak 5 şeyden bahsedeceğiz:

1. Ana Bölgelere Gitmeyin

Çok basit bir taktik gibi görünebilir ama ana bölgeye gitmemeniz çok önemli. Özellikle orta bölgeler, daha profesyonel ve iyi oyuncularla dolu olacaktır. Kısacası sizi gördükleri gibi indirirler. Bu yüzden Dusty Divot'un göbeğine değil de fırtına gelene değin kenarlarında kalmaya çalışın ve oradaki evlerden mümkün olduğunca loot toplamaya bakın.

2. Herhangi Bir Loot Sandığı Buldun mu? Nerede Olduğunu Hatırla!

Fortnite'daki loot bulmanın birçok farklı yolu var. Bir ağacı parçalayabilirsiniz ya da bir eve girip yağmalayabilirsiniz. En iyi yollardan biri ise bir loot sandığı bulmaktır. Bu sandıkları bulabilmeniz için düzenlenen bir web sitesi dahi var. Site için buraya tıklayabilirsiniz. Eğer herhangi bir sandık bulduysanız sonraki turda o sandığın nerede olduğunu hatırlamanız çok önemli. Çünkü sonraki turda (eğer birisi sandığı önceden açmamışsa) gidip o sandığı kullanabilirsiniz. Loot sandıklarının yerleri güncellemelerle birlikte değişebilir, ancak sandık yerlerini ezberlemek kritik bir nokta.

3. Temel Yapıları İnşa Etmek Konusunda Ustalaşın

Yukarıdaki videodan 1x1'lik bir yapının nasıl kolayca inşa edilebileceğini öğrenebilirsiniz. Fortnite'ta birilerini öldürmekten ziyade hayatta kalmak çok daha önemli. Herhangi bir basit yapıyı anında yaparsanız uzunca bir süre hayatta kalabilirsiniz. Hatta belki fırtına gelinceye kadar oradan çıkmazsınız. Bu arada 'Save the World' adlı oyun modunu satın aldıysanız bu modda bolca pratik yapabilirsiniz.

4. Joystick yahut Klavye Ayarlarınızı 'Builder Pro' Olarak Düzenleyin

Fortnite kontrolleri, size ilk başta külfetli ve zor gelebilir. Bu yüzden oyundan kolayca sıkılabilirsiniz. Zor ve yavaş ilerleyen bu oyunu daha pratik hale getirmenizin bir yolu var: Varsayılan ayarlarınızı 'Builder Pro' olarak değiştirmek. Bu sayede 1x1'lik bir yapıyı saniyeler içinde yapabilirsiniz.

5. Av Tüfeğine Geçmeden Önce Diğer Silahları Kullanın

Karşınıza bir silah mı çıktı? O silahı alın ve kullanın. Oyunda herhangi bir av tüfeği bulana değin o silahla idare edebilir ve kendinizi daha iyi koruyabilirsiniz. Ancak keskin nişancı silahlarından uzak durun, çünkü muhtemelen hiçbir zaman işinize yaramayacak.

Tüm bunlardan sonra size vereceğim tek tavsiye, hiçbir şey beceremiyorsanız insan gördüğünüz yerde kaçın! Bu yöntemle ilk 10'a girebilmişliğim var. Tabi PUBG'de saklanmak keza kaçmak çok daha kolay.