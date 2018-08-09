Fortnite Android Resmi Olarak Erişime Açıldı!

Beklenen oldu; Epic Games, Samsung ile gerçekleştirdiği anlaşma neticesinde mobil oyuncuların merakla beklediği Fortnite Android sürümünü yalnızca Samsung Galaxy cihazlara özel olarak yayınladı.

Geleceği yılan hikayesine dönen Fortnite Android sürümü nihayet indirmelere açıldı. Galaxy Note9 lansmanı sırasında sahneye gelen Epic Games CEO’su Tim Sweeney, Fortnite Android sürümünün resmi olarak erişime açıldığını duyurdu.

Yine de tüm haberlerin güzel olduğunu söyleyemeyiz. Bildiğiniz gibi Fortnite’ın geliştiricisi olan Epic Games’in Fortnite Android sürümü için Samsung ile anlaşma gerçekleştirdiği ve oyunun en azından bir süre için Galaxy Note9’a özel olacağı söyleniyordu.

Oyunun erişime açılması ile birlikte söylentiler de doğrulanmış oldu. Mobil oyuncular tarafından uzun süredir merakla beklenen Fortnite Android sürümü, sadece Samsung’un kendi resmi uygulama mağazası olan Galaxy Apps’te indirmelere açıldı.

Galaxy Apps’ta yapılan açıklamaya göre Fortnite Android sürümünü yalnızca 64 bit, Android 5.0 ve üzeri işletim sistemi ile çalışan, 3GB ve üzeri RAM’e sahip cihazlar çalıştırabilecek. Resmi olarak desteklenen modeller ise Galaxy S7, S8, S9, Note8, Note9, Tab S3 ve Tab S4.

Fortnite Android sürümünü indirmek için Play Store’u ziyaret eden kullanıcılar ise tuhaf bir uyarı ile karşılaşıyorlar. Play Store tarafından gösterilen uyarıda ‘Epic Games, Inc tarafından sunulan Fortnite Battle Royal uygulaması Google Play’de kullanılamıyor.’ yazıyor.

Buradan da anladığımız kadarı ile mobil oyuncuların sabırsızlıkla beklediği Fortnite Android sürümü, en azından bir süreliğine Samsung Galaxy cihazlara özel bir oyun olacak. Ancak kısa süre içinde APK dosyalarının çevrimiçi olarak paylaşılmasını bekleyebilirsiniz.