Fortnite'ın Bu Kadar Başarılı Olmasına Sebep Olan 5 Detay

Milyonlarca oyuncunun ilgi gösterdiği, adeta para basan Fortnite'ın bu kadar başarılı olması bazı detaylarda gizli.

İlk olarak H1Z1 ile başlayan, buna karşın oyunun başarısız mekanikleri ve hatalarla dolu yapısı sayesinde ismi silinip giderek sadece konsepti kalan Battle Royale teması, PUBG ile bildiğiniz patlama yaratmıştı.

Belki de Battle Royale temasının ihtiyacı, bu oyun yapısını bir de oynaması ücretsiz (Free 2 Play) mekanikleriyle buluşturması olacaktı. Bunu da çizgi filmvari grafikleri ve crafting mekanikleri ile Fortnite başardı. Bugün sizler için Fortnite'ın neden bu kadar başarılı olduğuna dair 5 farklı detayı listeledik.

1. Battle Pass

Battle Pass için belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor; bu konuda mutabığız. Oyuncuların, oynaması ücretsiz bir oyuna para harcamak istememesi da anlaşılır bir şey ama Fortnite'ın Battle Pass'ı gerçekten parasının hakkını veriyor. Her yeni sezonda oyuncuların erişebileceği bir sürü yeni materyal eklemesiyle satın alınmayı hak ediyor.

2. Sezon Mantığı

Fortnite'ın Battle Pass sistemi ile oyunculara ücretsiz olarak sunduğu bu sezonlar, oyunun zaman içerisinde sürekli güncel kalmasını ve oyuncuların Fortnite'a sürekli belirli bir heyecan seviyesiyle yaklaşmasını sağlıyor. Yeni karakterler, etkinlikler, silahlar derken oyun, güncelliğini hiç yitirmemiş oluyor.

3. Sizi Öldüren Oyuncuları İzlemek

Oynadığınız oyun ne olursa olsun; kendinizi geliştirmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek bir şey var: O oyunu sizden daha iyi bir oynayan biriyle kapışmak. Fornite'da sizi öldüren oyuncuyu oyunun sonuna değin izleyebiliyorsunuz. Bu sayede eksiklerinizi giderebilir, bir başka oyuncudan hiç fark etmediğiniz bir mekaniği öğrenebilirsiniz.

4. Küçük Harita

Her ne kadar oyuncuların bir kısmı tarafından şikayet edilen bir yapısı olsa da; Fortnite'ı PUBG'den ayıran yegane nokta, daha çok kapışmaya ve sıcak temasa izin veren bir haritasının olması. PUBG'de sadece saklanarak, kamufle olarak dahi başarılı olabilirsiniz. Ancak Fortnite'da başarıya ulaşmak için savaşmanız gerekiyor.

5. Minik Detaylar

Oynadığınız oyun ne olursa olsun, üzerine düşünülmüş olmasını, küçük küçük sürprizler hazırlanmasını istersiniz. Hani 'minik dokunuşlar' deriz ya; Fortnite'da buna dair bir sürü şey görebilirsiniz. Yukardaki fotoğrafta da buna benzer bir şey görüyorsunuz: Loot Box üzerine kondurulmuş bir pinata heykeli. Oyundaki detaylara dikkat ederseniz, bu çizgi film vari atmosferin bir çok yerde karşınıza çıkacağı kesin.