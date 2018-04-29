Fortnite'ın En Genç Esporcusu 13 Yaşında Bir Çocuk

13 yaşındaki Kyle Jackson, Fortnite’ın en genç profesyonel oyuncusu oldu. Üstelik derslerinde de oldukça başarılı.

Cümlelerine her çocuğun hayalindeki hayatı yaşadığını belirterek başlayan 'Mongraal' nickli Kyle, 4 üyeye sahip 'Team Secret' takımının bir başarılı bir parçası oldu. Üstelik Kyle’a göre derslerinde de hiç bir aksama yok, hatta başarılı bir öğrenci olduğunu bile söylemek mümkün.

Şu aralar Kyle sözleşmesinden para kazanmıyor olsa da katılacağı yarışmalarda aldığı derecelerden tabii ki hatrı sayılır bir pay alabilecek. 8 yaşından beri bilgisayar ve konsol oyunlarıyla haşır neşir olduğunu belirten Kyle, 11 yaşına geldiğinde bu konuya dair yetenekleri olduğunu keşfetmeye başlamış. Ortalama bir oyuncudan çok daha iyi skorlara düzenli bir şekilde ulaştığını fark edince, yarı profesyonel oyuncular ile aşık atmaya başlayan çocuk oyuncu, rakibi kim olursa olsun kafa tutabileceğini anlamış.

Tüm bunlara rağmen mütevaziliğini koruyan Kyle, ‘Doğal bir yeteneğimin olduğunu sanmıyorum, ben sadece çok ama çok çalıştım. Üstelik sadece eğlenmek için değil pratik yapmak için çalıştım’ açıklamasında bulundu.

Temmuz 2017 yılında piyasaya sürüldüğü andan beri ücretsiz olan Battle Royale oyunların en favori iki oyunundan biri olan Fortnite, bugüne kadar 40 milyondan fazla kez indirildi. Yakın zamanda Kyle Jackson adını gerek Fortnite turnuvalarında gerek başka oyunlarda, espor çatısı altında sıklıkla duyma ihtimalimiz oldukça yüksek görünüyor.