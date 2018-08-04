Fortnite'ın Google Play Store'da Yer Almayacağı Kesinleşti

Popüler Battle Royale oyunu Fortnite'ın Android sürümü yakında çıkıyor. Bugün ise oyunun Google Play Store'da yer almayacağı iddiaları doğrulandı.

Android için Fortnite'ın Google Play Store üzerinden indirilemeyeceği Epic Games tarafından doğrulandı. Epic Games CEO'su Tim Sweeney'in yaptığı açıklamaya göre şirket, oyuncularla doğrudan iletişim kurmayı hedefliyor. Bu kararın temelinde yatan bir diğer sebep ise oyun içi satın alımlarda Google'ın aldığı %30 komisyon oranı.

İnternet ve dijital dönüşümle beraber fiziksel mağazalara ve herhangi bir aracıya ihtiyaç kalmadığını belirten Sweeney, Fortnite'ı tüm ülkelerde oynanabilir hale getirmeyi hedeflediklerini de ekledi. İlk etapta Çin hariç tüm ülkelerde indirmeye açılacak olan Fortnite, tüm dünyayı kasıp kavuracak gibi görünüyor. Sweeney, henüz iOS platformunda da Çin'den indirilemeyen oyunu Çin pazarında da kullanıma sunabilmek için çalıştıklarını açıkladı.

İlk etapta Samsung Galaxy Note 9'a özel olarak kullanıma sunulacak Fortnite, bir süre sonra diğer Android cihazlarda da oynanabilir hale gelecek. PUBG ile Fortnite arasındaki rekabet, Android için Fortnite'ın yayınlanmasının ardından iyice kızışacak gibi görünüyor.