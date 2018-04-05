Fortnite'ın Haritası, PUBG'ye Göre Fazla mı Kullanışsız?

Piyasanın önde gelen iki Battle Royale oyununun haritalarını sizler için karşılaştırdık.

Hepinizin bildiği üzere oyun piyasasının önde gelen iki Battle Royale oyunu arasındaki soğuk savaş devam ediyor. Free2Play olması nedeniyle Fortnite zaman zaman üste çıksa da, 69 TL karşılığında satılan ve inatla indirime girmeyen rakibi Playerunknown’s Battlegrounds’un birçok açıdan üstünlüğü bulunuyor. Ancak rahatlıkla PUBG’nin en büyük üstünlüğünün pazarlama stratejisi olduğunu söyleyebilirim.

PUBG’nin haritasına bakacak olursak, yıllarca World of Warcraft oynamış biri olarak gözüme gereksiz bir şeyin takılmadığını söyleyebilirim. Bu nedenle gitmeye çalışılan yere ulaşmak için kısa süreli kontroller esnasında dikkat dağınıklığına neden olmuyor ve gerekli her şeyi sade bir şekilde gösteriyor. Bunun yanı sıra PUBG’nin haritasının büyütme ve küçütme gibi kontrollerini sağlaman Fortnite’a göre çok daha kolay.

Ancak gördüğünüz üzere Fortnite’ın haritasında böyle bir durum söz konusu değil. İlk bakışta oldukça güzel bir şekilde her şeyi gösteren bir tasarıma sahip olan harita, kısa süreli kullanımlarda gözünüzü yoruyor. Bir süre sonra haritaya alışacak olsak da, geliştiricilerin işi bizlere en iyisini sunmaktır. Bu nedende oyun içi haritalar kıyaslandığında PUBG’nin 1-0 önde olduğunu söyleyebilirim. Sizler ne düşünüyorsunuz? 2 oyunu da oynadıysanız hangi haritayı daha başarılı buluyorsunuz?