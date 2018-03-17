Fortnite'in iOS Sürümü Bomba Gibi Geliyor

Fortnite'in geçtiğimiz günlerde sunulan iOS sürümüne dair kullanıcılardan yorumlar gelmeye başladı. Büyük oranda başarılı bulunan oyuna dair ilk yorumlar, tabii ki birkaç ufak geliştirme talebi de içeriyor.

Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren başarılı oyun Fortnite'in iOS sürümü yayınlandı. Henüz davet sistemi ile oyuncu kabul etse de, oynama şansına sahip olan oyunculardan yorumlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Beklentileri büyük oranda karşıladığı söylenen oyunun tüm kullanıcılar için ne zaman aktif hale geleceği ise henüz belli değil.

Kolay ve Keyifli Oynanış

Oyunu oynayan kullanıcıların, oyunun oynanışına ve dinamiklerine dair ilk yorumları çok başarılı bulunduğu yönünde oldu. Daha önce PC ya da PS üzerinden oyunu oynadıysanız, hesaplarınızı senkron edip ilerlemeleri tüm platformlarda kaydetmek mümkün. Tabii ki PS ya da PC kullanıcılarına karşı mobil üzerinden verilen mücadeleler çokta kolay olmayacak gibi görünüyor ancak dilerseniz mobil üzerinden PS ya da PC kullanıcıları ile de oynayabiliyorsunuz.İlk izlenimlerde gözlemlenen eksiklerden biri, diğer oyuncular ile iletişime geçebileceğiniz bir 'sohbet' özelliğinin olmayışı ancak bu özelliğin de çok geçmeden ekleneceği düşünülüyor.

Oyun Performansı

Küçük bir telefon ekranında oynandığını düşünürsek, oyun PC ve PS ile kıyaslandığında tabii ki kusursuz değil. Ancak görsellerin ve grafiklerin telefon ekranına uyarlanması son derece başarılı bulunmuş. Tabii ki ekranın küçük olması sebebi ile bazı mesafeleri gözetlemenin daha zor olduğu kesin. Ancak bu çokta büyük bir problem değil. Aynı zamanda oyunun sunucularının bağlantı kalitesi de son derece başarılı bulunmuş. Oyuncular, bağlantının uzun oyun süreleri boyunca kesilme yaşanmadan devam ettiğini söylüyor.

Dokunmatik Kontroller

Dokunmatik ekran üzerinde kontrollerin alışma sürecinden sonra son derece rahat ilerlediği ve son derece akıcı olduğu söyleniyor. tüm hareketler için yerleştirilmiş butonlar var ve gecikme ya da hata olmuyor. Tabii ki oyunu bir fare ile oynarken elde ettiğiniz rahatlığı beklemekte hayal kırıklığı olacaktır. Ancak yine de tüm eleştiriler, oyunun kontrollerinin olabilecek en iyi şekilde hazırlandığı yönünde.

Oyuna dair gelen yorumların geneline bakıldığında Epic Games'in verdiği sözü tutarak oyunun sevenlerine mobil platformda başarılı ve neredeyse eksiksiz bir Fortnite deneyimi sunduğunu söylemek mümkün. Henüz yalnızca iOS'ta ve davet ile oynanabiliyor olsa da çok geçmeden Android cihazlarda da oynamanın mümkün olacağı düşünülüyor.