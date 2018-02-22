Fortnite'ın 'Sezon 3' Güncellemesi Yayınlandı!

PUBG'nin 'Battle Royale' konseptini ücretsiz bir alternatif olarak başarıyla sürdüren Fortnite merakla beklenen büyük güncellemesini sonunda aldı.

PUBG'nin oyun konseptini Free2Play oyun modeliyle oyunculara sunan ve kısa sürede hem konsol hem de PC oyuncularının sevgilsi haline gelerek 2017 yılına damga vuran Fornite, 2018 yılına da hızlı giriyor. Oyunun merakla beklenen üçüncü sezonu sonunda bizlerle buluştu.

PC, Xbox One ve PS4 oyuncuları için aynı anda yayınlanan üçüncü sezon güncellemesi özellikle konsol oyuncuları için yüzleri güldürecek önemli bir yenilik içeriyor: 60 FPS! Daha önce sabit 30 FPS'de çalışan oyun artık tüm PS4 ve Xbox One sahipleri için 60 FPS'de çalışacak. Yeni silahlar, performans iyileştirmeleri, karakter kaplamaları, dans hareketleri gibi uzun süredir beklenen tonla yeni içeriğe de sahip.

Bununla birlikte inşa mekaniklerine de birçok yenilik ve düzeltme ekleyen, oyun modlarında çeşitli iyileştirmeler yapan büyük güncelleme an itibarı ile indirilebilir durumda. Bakalım Fortnite daha ne kadar oyun dünyasındaki popülaritesini korumayı başaracak?