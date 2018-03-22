Fortnite - iPhone X v Xbox One X Karşılaştırılması

Fortnite Battle Royale, iOS platformu için kapalı beta aşamasında. Bu süreçte iPhone X’daki Fortnite ile Xbox One X’deki Fortnite karşılaştırıldı. Sonuçlar mobil platformlar için muazzam gözüküyor.

Epic Games, bu ayın başlarında Fortnite Battle Royale’ın mobil platformlara geleceğini duyurmuştu. Oyunun hayranlarını çok mutlu eden bu haber, mobil oyuncular içinde de yeni bir mücadelenin çıkmasına neden oldu. Şu sıralar kapalı betada olan mobil oyunun grafik kalitesi, Xbox One X’le kapışacak kadar kaliteli gözüküyor.

Digital Foundry, Fortnite’ı Xbox One X ve iPhone X cihazlarında test etti. Xbox One X piyasaya çıkan en güçlü oyun konsoluyken, iPhone X da mobil platformda en güçlü işlemciye sahip akıllı telefon. İki liderin kapışmasında menü ekranında bir maçın açılışından oyunun görüntülerine kadar pek çok şeyin aynı olduğunu görüyoruz.

Xbox One X’in 4K ekranına alışmış olsanız bile, iPhone X’da yumuşatılmış grafiklere sahip Fortnite Battle Royale’i oynarken bir sıkıntı çekmezseniz. Harita açısından baktığımızda, Xbox One X kadar olmasa da bir mobil oyuna göre çok kaliteli bir performans sunan Fortnite, mobil platformda grafiğin kendisinden ziyade, çeşitli ışık ve gölge efektlerinden yoksunluğuyla dikkat çekiyor.

iPhone X’da 30 FPS’de çalışan oyun, 90 dakikalık oyun sürecinde pilin yüzde 75’ini boşaltıyor. PUBG ve Fortnite’ın mobil oyunlara geçmesi, mobil oyun sektörünü önemli ölçüde değiştirebilir. Mobil sektörü geliştikçe oyunların bu pastadan da pay almak istediklerini görüyoruz. Akıllı telefon bataryaları her zaman önemliydi, ancak günümüzde oyun telefonlarına özel daha yüksek bataryalı cihazlar görebiliriz.