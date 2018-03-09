Fortnite Çapraz Platformlu Mobil Oyun - iOS Android İndir

Fortnite Battle Royale, tüm bu başarılı yükselişine şimdi de iOS ve Android sürümlerinde devam etmek istiyor.

Epic Games’in çıktığı günden beri sürekli büyük kitlelere ulaşan oyunu Fortnite, şimdi de mobil pazarına geliyor. Oyunun ücretsiz versiyonu olan Fortnite Battle Royale, PS4 ve PC’nin ardından şimdi de iOS ve Android’e çıkacak. Asıl ilginç olan olay ise, oyunun mobil versiyonu PC ve PS4 ile çapraz platform desteği sunacak.

12 Mart 2018’den itibaren iOS üzerinden ön kayıtları başlayacak oyun, ön kayıt yapan oyuncuları belirli aralıklarla oyuna alacak. Android oyuncuları için ön kayıt aşamasının nasıl olacağını açıklamayan Epic, muhtemelen önümüzdeki aylarda bu platform için de ön kayıt sistemini aktif edecektir.

Epic Games, Fortnite Battle Royale’in mobil versiyonunu, PC versiyonu ile aynı harita, aynı içerik, aynı haftalık güncellemeler, kısacası aynı oyun olarak yayınlayacak. Normal versiyonda olduğu gibi 100 oyuncunun bir haritaya düştüğü ve galip gelmeye çalıştıkları oyun, PS4, PC, Mac, iOS ve Android’de çapraz platform desteği sunacak. Yani, tek bir oyunun içinde hem PC hem de mobil platform oyuncuları bulunabilecek.

Oyunun iOS sürümüne ön kayıt yaptırıp bunun sonucunda davetiye alan herkes, bununla birlikte arkadaş kodu da alırlar. Bu arkadaş kodu sayesinde, yanınıza bir arkadaşınızı alabilirsiniz.

Fortnite’ın bu konsollar arasındaki oynanış farkını nasıl eşitleyeceği bilinmiyor. En iyi shooter mekaniklerinin PC kullanıcılarında olduğu düşünülürse, bu şekilde bir çapraz platform oyuncuları zor anda bırakabilir.