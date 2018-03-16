Epic Games’in sevilen oyunu Fortnite, iOS sürümü için yayınlandı. App Store’dan oyunu indirmek için yapılması gerekenleri anlattık.

Son dönemin en ünlü oyunları arasında yer alan Fortnite, mobil platforma çıkış yapıyor. Şu anda iOS için indirilebilir olan oyun, henüz tam çıkışını yapmadığı için davet etme esasıyla oyuncuları alıyor. Fortnite’ın Battle Royale kısmını mobile taşıyan Epic Games, oyunu yalnızca iOS 11 işletim sistemi desteği olan cihazlara sundu. Yaklaşık 2 GB’lık bir boyuta sahip olan oyun, iPhone SE, iPhone 6S, iPad Pro ve üzeri cihazlar için oynanabilir durumda.

Fortnite’ın PS4, Xbox One, PC ve Mac’te bulunan 100 oyunculu platformu olduğu gibi mobillere de geliyor. Aynı oyun, aynı harita, aynı içerik ve aynı haftalık güncellemelerle, bilgisayar veya konsollarımızda oynadığımız oyunun birebir aynısını akıllı telefonlarımız üzerinden de oynayabileceğiz.

iOS Üzerinden Fortnite’a Nasıl Girerim?

Fortnite’ın iOS sürümüne girmek için buraya tıklayarak Fortnite web sitesine gitmeli ve burada kayıt yaptırmalısınız. E-posta hesabınız ile kayıt yaptırdığınızda daha önce Fortnite oynadığınız sorgulanacak. Eğer öncesinde deneyiminiz varsa, oyuna giriş yapabilir ve daha sonrasında arkadaşlarınıza istek gönderebilirsiniz.

Daha önce oynamadıysanız, iOS bekleme listesi için Fortnite’a hesap oluşturmanız istenir ve bir bekleme sırasına alınırsınız. Bu işlem uzun sürüyor derseniz, daha önce Fortnite oynayan arkadaşınızdan sizi davet etmesini isteyebilirsiniz.

Epic Games, sunucuların daha fazla kullanıcıyla başa çıkabilmesi için yeni davetler sunacağını açıkladı. Adım adım ilerleyen sunucu testleri tamamlanınca, oyun iOS üzerinden herkese yayınlanacak.

Oyunun Android’e ne zaman çıkacağı henüz belli değil, ancak ilerleyen dönemde Google Play üzerinden de yayınlanması bekleniyor.