Fortnite Karakterlerinin Tasarımı Değişecek

Fortnite: Battle Royale oyunu ile tasarımcılar renkli ve özgün karakterlerinden vazgeçiyor.

Sanatsal tarzı ile diğer zombi oyunlarından belirgin bir şekilde ayrılan Fortnite, ücretsiz oynanacak yeni kuzeni Fortnite: Battle Royale ile karikatür orantılarından ve parlak renklerinden uzaklaşıyor. Yaz boyunca erken erişim için ücretsiz olan Fortnite’ın değişecek olması, en çok Pixar hayranlarını üzdü.

Geliştiriciler, her iki oyun için yapılacak olan karakterlerin gelişim aşamasında olduğunu ancak eskisinden daha gerçekçi olacağını ve askere benzeyeceğini söyledi. Yapılan bu hamlenin özgün bir oyuna zarar vereceğini düşünüyorum.

Epic games, Fortnite’a eklenecek en önemli iki değişiklik olan, yer çekimi mekaniği ve envanter sistemi de dahil olmak üzere planlarının ana hatlarını paylaştı. İşte planlanan yeniliklerin kısa bir özeti;

İki ve çok oyunculu takımlar değişen arayüz sayesinde daha kolay kurulacak.

Takım arkadaşını öldürme cezaları artacak.

İlk sürümdeki nişan hataları düzeltilecek.

Maç istatislikleri daha detaylı olacak.

Harita üzerindeki boş alanlar doldurulacak.

Oyun içi ses kalitesi iyileştirilecek.

Amaçlanan en önemli şey ise, konsollarda en az 30 fps olacak şekilde oyun performansı artacak.

Yani Fortnite ve oyun modu Fortnite: Battle Royale her ne kadar Playerunknown's Battlegrounds'a benzerliğiyle anılsalar da, bizce başlı başına ilginç ve kendi ayaklarının üzerinde hem grafikleri hem de mekanikleriyle durabilen oyunlardı. Keşke Epic Games özgünlüğü koruma yolunda ilerlemeye devam etseydi. Siz ne düşünüyorsunuz?