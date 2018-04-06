Fortnite Mobil'in Günlük Kazancına İnanamayacaksınız!

Mobil oyunların revaçta olduğu bu dönemde, işin iOS boyutunda gerçek bir şampiyon var: Fortnite! Fortnite'ın günlük kazancı günden güne büyüyor. Gelin rakamları beraber inceleyelim.

Herhalde mobil platformda şu sıralar en çok sansasyon yaratmış oyunlardan bahsetsek bir çoğunuzun aklına ilk olarak PUBG Mobile ve Fortnite Mobile gelir. Bu iki üstün oyun mobil platformun altını üstüne getiredursun, biz bugün Fortnite Mobile’in günlük kazancından bahsedelim.

Sensor Tower’ın yeni raporuna göre Fortnite, günlük 620.000 Dolar olan ortalama kazancının değeri günden güne yükselmekte. İlk gününden bu yana, bugün tam olarak 1.8 milyon Dolar günlük hasılat yapan Fortnite Mobile’ın, 15 Mart’tan bu yana kazandığı ücret ise dudak ısırtacak cinsten; tam tamına 15 milyon Dolar!

Geçtiğimiz bir hafta içerisinde Fortnite iOS App Store’da Candy Crush’tan bile daha çok indirilmiş ve oynanmış durumda. Üstelik size ilginç bir gerçeği hatırlatalım: bu rekorda henüz Play Store’un; yani Android’in hiç bir payı yok. Oyunun Android sürümü de çıktığı vakit; Oyunun, tahmini günlük gelirinin 3 milyon Dolar civarında seyretmesi bekleniyor.

Fakat unutmayalım ki Fortnite Mobile yalnızca 1 aydır piyasada, bu rakamlar potansiyel kitlenin çok daha ufak bir birimine ait olabileceği gibi Pokemon Go benzeri ani bir yükseliş ve düşüşün de habercisi olabilir.

Siz ne düşünüyorsunuz; Fortnite, Android için de çıkmalı mı ve çıkarsa PUBG ile arasındaki kıyasıya rekabet kimin zaferi ile sonuçlanır?