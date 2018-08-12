Fortnite Mobile, Android Cihazlar İçin Erişime Açılıyor

13 Ağustos tarihinden itibaren Fortnite Mobile Beta, Samsung dışındaki android cihazların da erişimine açılacak. Davetiye üzerine kurulu olan sistemden faydalanabilmek için erken kayıt yaptırmak gerekiyor.

Geçtiğimiz çarşamba itibari ile Samsung telefon sahipleri için erişime açılan Fortnite Mobile Beta, Samsung kullanıcıları için hizmet vermeye ve oyunu test etmeye devam ediyor. Temel anlamda davetiye sistemine dayalı olan ve Fornite Mobile Beta, test aşamasındaki sunucuya aşırı yüklenmenin önüne geçebilmek için böyle bir strateji izlemek durumunda. Buraya kadar bahsettiklerimiz bilinen bir durum olsa da asıl önemli gelişme: Samsung’a özel davetiye sisteminin 13 Ağustos itibariyle diğer android telefon kullanıcılarına da açılması...

Google’ın yaptığı %30’luk kesintiden vazgeçerek erişimini kendi web sitesinden sağlayan Fornite Mobile’ı indermek için maalesef Google Play gibi güvenli bir yolu kullanamayacaksınız. Bahsi geçen indirme işlemi, bu sebeplerle biraz güvenilirliliğini kaybetmiş olsa da Fortnite Mobile oynamak için bu riske girilmesi gerekecek.

Davetiye için sıraya girmek ve şansınız yaver giderse oyunu indirmek için ise buraya tıklayarak ön kayıt yaptırabilirsiniz. Kayıt yaptırdığınız sayfa içerisinde sahip olduğunuz cihaz modelini seçerek cihazınıza özel davetiye talebinde bulunmuş olacaksınız. Davet listesinde sıra size gelirse mail adresinize gönderilecek olan davetiye ile oyunu indirerek, Android Fortnite Mobile’ı ilk oynayan insanlardan biri olabileceksiniz. Tekrarlamak gerekirse: Samsung dışı android cihazlar için beta davetiyelerin dağıtımı yarın itibariyle başlıyor.

Fortnite Mobile Beta'ya Ait Öncelikli Android Cihaz Listesi

Samsung Galaxy: S7 / S7 Edge, S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4

Google: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL,

Asus: ROG Phone,

Zenfone 4 Pro, 5Z, V Essential: PH-1

Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10 LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+

Nokia: 8 OnePlus: 5 / 5T, 6 Razer: Phone

Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2

ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11