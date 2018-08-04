Fortnite Mobile İçin Gereken Minimum Gereksinimleri

Fortnite Mobile'ın Android versiyonunun ertelenmesinin ardından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Fortnite Mobile'ın beklenen minimum sistem gereksinimleri bilgisi sızdırıldı.

Dünya çapında en çok oynanan oyunlar arasında olan Fortnite’ın mobil versiyonu için yapılan çalışmalar hız kesmiyor. Android'de Fortnite Mobile'ı oynamak için gereken minimum sistem gereksinimleri duyuruldu. Epic Games, daha önce oyunun bu yaz yayınlanacağını duyurdu fakat oyunun lansmanı ertelendi çünkü Samsung ve Epic Games'in 9 Ağustos'ta Samsung Galaxy Note 9'da Fortnite Mobile'ı yayınlamak için ortaklık kurdukları bildirildi.

Fakat tüm söylentiler Fornite’ın Android sürümünün en az 30 gün boyunca Samsung Galaxy Note 9'a özel olarak, en kötü ihtimalle de Samsung Galaxy’e özel 3 aylık bir süre için piyasaya sürüleceği yönünde. Bu kampanya, Samsung Galaxy sahiplerinin diğer oyun içi öğeler arasında ücretsiz V-Bucks kazanmalarına izin verecek. Kampanya sona erdiğinde, Fortnite’ı destekleyen cihazlar oyunun web sitesinden indirilip oynanabilecek. Desteklenen cihazların listesi, Epic Games'in kendi web sitesindeki verilere dayanıyor, ancak Fortnite Mobile’i Android platformda oynamak için gereken minimum gereksinimleri sizler için bulduk.

İşletim sistemi: 64 bit Android 5.0 Lollipop veya üstü

RAM: 3 GB veya daha yüksek

GPU Türü: Adreno 530 veya üstü, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 veya daha yüksek

Bu GPU gereksinimleri ile Qualcomm Snapdragon 820 ve Exynos 8895 veya daha iyisine sahip çoğu cihaz bu mobil oyunu desteklemelidir. Bu durumda Samsung Galaxy S7, Google Pixel, OnePlus 3, OnePlus 3T gibi cihazlar Fortnite Mobile'ı çalıştırabilmelidir. Buna karşılık, daha önce Epic Games'in web sitesinde Adreno 505 ve Mali-T720 gibi GPU'lara sahip cihazların destekleyeceğini işaret ediyordu.