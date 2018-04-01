Bir öğretmenin ricası üzerine Fortnite Mobile’ın yükleme ekranına okulda oynamayın uyarısı eklendi.

Neredeyse bir çılgınlık haline gelen Fortnite Mobile, okullardaki çocukların ders dinlemek yerine oynamasıyla tepki çekmeye başladı. Daha sonra Fortnite’ın mobil cihazlarda serbest bırakılmasının okullarda büyük bir dikkat dağıtıcı olduğunu kanıtlayan öğretmenlerden özel bir rica geldi.

Hillman isimli öğretmen Reddit üzerinden Fortnite Mobile’ın yayıncı firmasıyla iletişime geçerek,”İlk olarak oyunu seviyorum ve üniversiteden arkadaşlarımın çevirim içi olduğu her gece birlikte oynuyoruz. Ancak en büyük problem cep telefonu için yayınlanmasının ardından öğrencilerimin sınıfta sürekli bu oyunu oynaması. Size mesaj atacağımı söyledim ve bana inanmadılar. Eğer mümkünse birkaç günlüğüne, 'Bay. Hillman derste oynamayı bırak diyor.’ mesajını yükleme ekranına ekleyebilir misiniz?” dedi.

Bunun üzerine Epic Games topluluk yöneticisi KL Smith, gönderilen mesajı ve yeni yükleme ekranının ekran görüntüsünü Twitter’da paylaştı. Her ne kadar okulda oynamayın uyarısı eklenmiş olsa da, daha büyük kısıtlamalar eklenmeden çocukların oynamayı bırakacağını düşünmüyorum. Çünkü itiraf etmem gerekirse, zamanında benim de böyle fırsatım olsa ben de oynardım.