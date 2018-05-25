Fortnite Nisan Ayında 296 Milyon Dolar Gelir Elde Etti

Ücretsiz olarak indirilebilen ve oynanabilen bir battle royale oyunu olan Fortnite, yapımcısı Epic Games'e sadece Nisan ayı içerisinde 296 milyon dolar kazandırdı.

Epic Games, ücretsiz olarak kullanıcılara sunduğu Fortnite oyunu üzerinden çeşitli kaynaklardan büyük gelirler elde etmiş gözüküyor. Bedava PUBG mottosuyla yaygınlaşan ve daha öncesinde de bir oyuncu kitlesi bulunan Fortnite, şu zamanlarda en parlak dönemini geçiriyor. Şubat ayındaki 126 milyon dolarlık geliri ikiye katlayan oyun, yapımcısına Nisan ayı içerisinde tam 296 milyon dolar kazandırmış durumda.

Mobil platformlara da el atan Epic Games, oyunun akıllı telefonlar için olan bir versiyonunu da uygulama marketlerinde yayınladı. Masaüstü versiyonundan sonra mobil versiyonda da büyük başarı yakalayan oyun, PUBG taklidi bir oyun olmadığını bir kez daha rakamlarla gösterdi. Nisan ayı içerisinde çeşitli gelir kalemlerinden kazanç sağlayan Fortnite, tam olarak 296 milyon dolarlık bir servet elde etti.

Geçtiğimiz günlerde Fortnite'ın yapımcısı Epic Games, e-spor turnuvalarının ilk sezonu için bütçeyi 100 milyon dolar olarak açıklamıştı ve bu e-spor tarihinde bir rekor olmuştu. Bir önceki ödül rekorunun sahibi "The International 2017 (DOTA)"'yi tam 4'e katlayan Epic Games'in, Fortnite ile yakaladığı başarı tüm oyun dünyasında takdir kazanmış durumda.