Fortnite Oynayarak Saatte 160 TL Kazanmak Mümkün!

Fortnite oyununu oynayıp aynı zamanda para kazanmak ister misiniz? Bidvine isimli site, sizin uzmanlığınızdan yararlanmak istiyor.

Fortnite: Battle Royale, çok kısa sürede 3,4 milyon anlık oyuncu gibi bir rekora imza atarak PUBG’ye yetişti. Ücretsiz olması ve daha fazla platforma çıkmasının avantajlarından faydalanan oyun tüm bunlara rağmen büyük bir başarı örneği sergiledi.

2018’de yaptığı büyük atılımla oyuncuları toplamaya devam eden Fortnite, aynı zamanda bazı oyuncular için de gelir kaynağı oluyor. Eğer siz de kendinizi oyunda uzman olarak görüyorsanız, Fortnite oynayarak para kazanabilirsiniz. Aslında bu yöntem yalnızca Fortnite için geçerli değil, PUBG, FIFA gibi oyunlarda da geçerli bir durum, ancak Fornite’a özel olarak para kazanmaya imkan tanıyan bir site kuruldu.

Son yıllarda oyun ve oyuncu kitlesinde büyük bir artış var. Sürekli yeni insanın katıldığı oyun sektörü, yeni iş imkanları da tanımaya başladı. Okullarda bir şey öğrenmek için nasıl ders alıyorsak, bazı insanlar oyunları öğrenmek için de para veriyor. Haliyle insanların daha iyi oyun oynamalarına yardımcı olmak için ders veren insanlar da ortaya çıkmaya başladı. Fortnite ile iyice popüler olmaya başlayan bu özellik, yabancı ülkelerde ciddi ciddi kullanılıyor. Sadece bir uzman gibi davranıp, Fortnite’ı “nasıl daha iyi oynayabileceklerini” göstereceğiniz derslerde saati yaklaşık 30 sterlin (160 TL) gibi ücretler kazanabiliyorsunuz.

Bidvine isimli bir sitede, oyun konusunda amatör olan insanlara uzman düzeyinde dersler verebiliyorsunuz. Bunun için yerine getirmeniz gereken bazı kriterler var. Öncelikle Fortnite’ta en az 25 kez 1. olmanız gerekiyor. Bunu sağladığınızda Bidvine’da uzman olarak göreve başlayabilir ve saatte 160 TL gibi ücretler kazanabilirsiniz. Ülkemizde kimse 1 saatlik ders için 160 TL vermeyeceğinden, ders verirken İngilizcenizin iyi olması önemli olabilir.

Nasıl İşliyor?

Daha iyi oyun oynamak istediği için eğitim almak isteyen insanlar, Bidvine isimli siteye girip koçlarında ne aradıklarını ve hangi konuda eğitim almak istediklerini belirtiyorlar. Amatör oyuncular bu isteklerine göre bir hoca ile anlaşarak oyun oynayıp ders almaya başlarlar. Bidvine’ın kurucusu Russ Morgan, “Fortnite piyasa sürüldüğünden beri sürekli daha çok popüler olduğunu görüyoruz ve hizmetimizin oyunu öğrenmek isteyenlere yardım edeceğini umuyoruz” dedi.

Eğer kendinizi Fortnite’ta eğitmen olarak görüyorsanız, buraya tıklayarak Bidvine’ın sitesine ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde eğitim almak istiyorsanız da, bu site üzerinden hizmete başvurabilirsiniz.