Fortnite Haritasına Çarpacak Cisim Uzay Gemisi Mi?

Fortine'da gökte birden beliren ve gün geçtikçe karaya yaklaşan cismin, Tilted Towers'a çarpacağı düşünülüyordu.

Fortnite oyuncularının son dönemde merakla gözlemlediği, giderek yaklaşan ve büyüyen gök cisminin yakın zamanda haritada bir yerlere çarpması bekleniyor. Daha önce bu cismin ne olabileceğine ve haritada nereye düşeceğine dair birçok teori üretilmişti. En mantıklı açıklama ve işaretler ise oyunculara göre bunun bir meteor olduğu ve Tilted Towers'a çarpacağı yönündeydi.

Ancak çarpma günü yaklaşırken ve cisim giderek büyürken ortaya yeni bir teori atıldı. Teoriye göre bu gök cismi bir meteor değil, uzay gemisi. Bu teorinin arkasında ise yine farklı kullanıcılar tarafından yorumlanmış bazı işaretler var. Oyunun Save the World modunda yaşanan bazı olayların, bir uzaylı istilasının habercisi olduğu ve bazı karakterlerin 'uzaylıların sinyal gönderdiği' yönünde konuşmalar yaptığı söyleniyor.

Oyunun Save the World modunda bir görevde, Lars isimli bir karakter, bir arkadaşının kaçırıldığını söyleyerek oyuncuları teleskoplarla gökyüzünü araması için görevlendiriyor. Bu olaylar, gökyüzünde beliren UFO şeklinde bir ışıklı birleşince de, ortaya hayli ikna edici bir teori çıkıyor. Oyunun son güncellemesi ile Tilted Towers civarına eklenen bazı nesnelerin de UFO'ya gönderme olduğu düşünülüyor ancak olay yaşanana kadar kesin karar vermek mümkün olmayacağa benziyor.